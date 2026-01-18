En buena lid (Enero-2026)

OTRO RÉCORD DE LEBRON JAMES. Lo batió: 23 temporadas en la NBA (la principal liga profesional de baloncesto de Estados Unidos), más que nadie en la historia. La campaña 2025-26 arrancó para él en el undécimo partido de sus Ángeles Lakers. Aquejado de una dolorosa ciática que le había tenido varado, James, próximo a su cumpleaños 41 (30 de diciembre de 2025) jugó 30 minutos, y sumó 11 puntos y 12 asistencias en la victoria sobre Utah Jazz 140-126. Pero viajemos al siglo pasado. El 13 de junio de 1989, cuando Abdul Jabbar jugó el último partido de su carrera, cerró una historia extraordinaria (seis veces elegido MVP, el único con tantos premios al más valioso, y cinco anillos de campeón) para concretar su vigésima campaña en la NBA. Tenía 42 años. En aquella época, ningún jugador extendía tanto su actividad, de ahí que su prodigioso récord naciera con la pretensión de perdurar. Pero después Kobe Bryant, Udonis Haslem y Jamal Crawford igualaron su plusmarca (20), Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnet y Dirk Nowitzki (21) la dejaron atrás, y Vince Carter elevó en 2020 la cota a 22. Sin embargo, lo de LeBron es otro nivel. Basta resumir: cuatro anillos con tres equipos distintos, cuatro veces MVP, All Star perenne desde 2005 y ahora llegó a 10 récords absolutos, todos vigentes. MEDALLISTA MUNDIAL EN DOS DEPORTES. Una presea de bronce en el Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta lograda por la española Mavi García, ha acabado por consagrarla leyenda, pues firmó un hito más que llamativo. Y es que, antes de convertirse en una de las estrellas del pelotón profesional, la ciclista española con más títulos de campeona nacional en la prueba en línea —cinco en total, tanto entre hombres como mujeres—, ya había logrado una hazaña al alcance de pocas personas. Porque antes de subir al podio en Kigali, Ruanda, Mavi fue toda una referencia en el duatlón (ciclismo y carrera a pie). Una especialidad en la que fue campeona del orbe en relevo mixto y medalla de bronce individual en la cita disputada en Avilés, Asturias. Además, un año después, se colgó la plata en el Mundial de Pencticton, Canadá. Ahora, ha conseguido repetir gesta en la categoría absoluta en un nuevo deporte para ella, siendo la tercera del mundo en el primer evento de este calibre disputado en suelo africano. Tras quedarse cerca de la medalla en los Juegos Olímpicos París 2024 (sexta), Mavi García ha conseguido un registro que agranda todavía más la leyenda de una mujer que ha exhibido una brillante capacidad de adaptación. Ser una de las tres mejores en dos deportes no es fácil. Y lo ha hecho. Por demás, en la recta final de su carrera -tiene 41 años- tras una década progresando de manera espectacular hasta cerrar un 2025 inolvidable. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Pasó un año entero tatuándose la camiseta de su equipo. Todo por amor al club brasileño Flamengo. José Maurício dos Anjos no lleva solo un tatuaje, sino una devoción grabada en la piel. Fanático del Flamengo desde niño, decidió llevar su pasión al extremo: durante 32 sesiones y más de 90 horas de trabajo, se tatuó en el torso la camiseta oficial del club de 2015, con cada detalle de los colores rojo y negro perfectamente recreado. No lo hizo por fama ni por dinero, sino por amor. “El Flamengo es parte de mi vida”, confesó. Muchos lo llamaron una locura; él lo ve como un homenaje a algo que siempre le ha dado alegría. Cuando entra al estadio, no necesita una camiseta para mostrar sus colores: los lleva marcados para siempre. Su historia recorrió el mundo como una prueba de que el fanatismo puede adoptar muchas formas… y la suya quedó tatuada en la piel. (G.M.)