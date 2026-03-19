En buena lid (marzo de 2026)

Bad Bunny rompió récords en el Super Bowl LX con un show histórico junto a Ricky Martin y Lady Gaga, mientras Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola hicieron historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, y Cendrim Kameraj transformó su vida tras dejar el fútbol profesional.

RÉCORD DE BAD BUNNY. La audiencia del entretiempo del Super Bowl LX fue superior a todas las anteriores. Por primera vez 4 157 mil millones de visitas fueron registradas, solo en 24 horas, a través de las distintas plataformas digitales, un hecho inédito para shows de este tipo. Las personas, incluso sin ser aficionadas al fútbol rugby, disfrutaron de un musical diferente, cuando el artista puertorriqueño y ganador del Grammy hizo gala a su nación, con una actuación poderosa y llena de detalles, en la cual fusionó historia y actualidad. A la vez, con su presencia desafió a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien había reaccionado de manera negativa desde que se conoció que él sería el cantante invitado. Para resumir, solo en X el momento del medio tiempo generó: dos mil millones de impresiones, 209 millones de reproducciones de video, más de seis millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny y un aumento interanual de +409 por ciento en las publicaciones durante el espectáculo. Lo cierto es que Bad Bunny, acompañado del también boricua Ricky Martin y la estadounidense Lady Gaga, quien, por cierto, bailó salsa sobre un escenario en forma de cañaveral, estremecieron a los más de 68 000 presentes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y a muchísimos otros en sus casas.

EN FAMILIA. Madre e hijo coincidieron por primera vez como atletas en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Fue en Milano Cortina 2026 (del 6 al 22 de febrero). Sus nombres: Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, representantes de México. Aunque los esquiadores no pudieron compartir juntos ese momento, pues las sedes estuvieron separadas. Las mujeres compitieron en Cortina d’Ampezzo y los hombres en Bormio, a más de 300 kilómetros de distancia. Curiosamente, Lasse Gaxiola fue el último atleta en recibir la nominación del Comité Olímpico Mexicano, después de una dura competencia con Alessandro Cantele, un esquiador al que la propia Schleper entrenó cuando era niño. Por cierto, Sarah nació en los Estados Unidos y participó en cuatro olimpiadas bajo esa bandera (1998, 2002, 2006 y 2010), pero ha representado a México desde 2018. En Italia consiguió otras marcas notables. Se convirtió en la primera deportista –hombre o mujer– que compite en siete justas invernales en esquí alpino. Primera fémina mexicana en tres Juegos Olímpicos de Invierno, antes de Milano Cortina 2026: Pyeongchang 2018 y Pekín 2022. Y además es la esquiadora olímpica de más edad, pues cumplió 47 años el 19 de febrero, tan solo unos días después de concluida su competencia.

ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Cendrim Kameraj alguna vez soñó con brillar junto a Cristiano Ronaldo cuando el astro portugués jugaba en la Juventus. A los 18 años, el joven lateral suizo era una de las promesas más destacadas de la cantera del club, compartiendo entrenamientos con el delantero y absorbiendo cada consejo. Su ascenso parecía inevitable, pero el destino le jugó una mala pasada: tres roturas del ligamento cruzado anterior lo alejaron del fútbol profesional cuando todavía no había cumplido los 25 años, obligándolo a cambiar el curso de su vida por completo. Ahora trabaja como obrero de la construcción. Aún así, Kameraj recuerda lo que Cristiano le dijo alguna vez: “El talento vale poco sin constancia y trabajo duro”. Actualmente lleva consigo esa frase y la aplica en su nuevo oficio. A futuro, sin embargo, ha dicho que no descarta regresar al fútbol en otra función. Tal vez como entrenador.