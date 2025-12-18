En busca de todos los clasificados

Anuncian parte del calendario recuperativo de la Serie Nacional 64

“Dentro de cada semana se lograron recuperar más de 50 juegos de béisbol en el calendario regular, pero quedó un número aún alto que no se pudieron efectuar, también cercano a la media centena”, dijo Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, en una conferencia de prensa efectuada este miércoles en el Estadio Latinoamericano.

“En total, más de 100 choques se suspendieron o sellaron en la fase inicial”, añadió el directivo.

Así se anunciaron entonces las próximas subseries:

El viernes 19 de diciembre empieza la recuperación. Mayabeque recibe a Granma, Artemisa a la Isla de la Juventud, Santiago a Villa Clara, Las Tunas a Ciego y Cienfuegos a Pinar. El 20 de diciembre se mantienen los mismos duelos.

Para el domingo 21 Mayabeque acoge a Artemisa, Industriales a la Isla de la Juventud y Las Tunas continúa el cotejo ante Ciego.

“Lo que vaya sucediendo día a día nos permitirá hacer nuevos ajustes”, explicó Pérez Pardo.

Para los cuartos de final aún se debaten varias opciones. Podrían empezar los días 23 o 24 de diciembre. En esos casos terminarían 29 o 30. De otro modo –y es el más probable– comenzarían el sábado 3 de enero de 2026.

Serán cinco partidos a ganar tres, al igual que las semifinales. Los dos iniciales en la sede de los peor ubicados y los últimos tres en casa de los mejor posicionados, con un día para el traslado. Solo la final se mantiene de siete a ganar cuatro.