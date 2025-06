Equilibrios en la cuerda floja

Las casas editoras cubanas sobreviven con el apoyo del Estado y el ingente esfuerzo de sus profesionales, pese a limitaciones creadas por el feroz bloqueo de los Estados Unidos, que dificulta obtener equipos e insumos. Sus producciones no logran satisfacer las expectativas de los lectores. En el alejamiento de quienes décadas atrás parecían componer un binomio inseparable, inciden también un avance desigual en el universo del libro electrónico, mecanismos de comercialización poco engrasados, la reducida labor promocional hecha en el país y la competencia de plataformas que ofrecen innumerables volúmenes de forma gratuita

Con la colaboración de HÉCTOR ALEJANDRO CASTAÑEDA, MIGUEL ÁNGEL CASTIÑEIRA, PASTOR BATISTA Y TANIA RENDÓN

La historia podría codearse con una de esas miniseries audiovisuales donde se fusionan el elemento romántico y el de suspense –en el siglo XIX sería una novela por entregas–, en la cual, como es típico del género, se suceden los encuentros y desencuentros entre los protagonistas. En este caso se nombrarían La Editora y El Lector.

¿Nos decidimos a escucharla, verla, sintonizar con ella? Muy bien. Antes de iniciar el resumen de los capítulos, demos paso al Presentador.

Crédito. / Martirena

El hombre se yergue en la butaca, sonríe, dice con voz persuasiva: “Hoy iniciamos en nuestro espacio Amores difíciles un relato basado en hechos reales, sobre un universo del que todo amante de la literatura ha oído hablar”.

Pausa. Gira a la izquierda, hacia la cámara dos, ojos atentos al teleprónter: “Como escribiera una periodista y profesional del mundo de la edición, Hinde Pomeraniec, el término editor designa a “quien trabaja con los textos de otro para acompañar el camino que va de un manuscrito original a un libro’. Pero serlo significa mucho más. En su artículo la especialista cita a colegas del gremio, ellos argumentan: ‘Editar está íntimamente ligado a encontrar y amplificar ideas y voces que discutan con nuestro tiempo’”.

Giro inverso del Presentador, hacia la cámara uno: “Es preciso aclarar que dentro de nuestra industria editorial existen varias categorías: las editoras pertenecientes al Instituto Cubano del Libro (ICL), las del Sistema de Ediciones Territoriales (SET), subordinadas a los Centros Provinciales del Libro y la Asociación Hermanos Saíz; y las asociadas a instituciones universitarias, centros de investigación, ministerios, asociaciones, ONGs, entre otras entidades.

“Siete de esas editoriales accedieron a narrar sus vivencias a los realizadores de la serie, para dar forma a la protagonista femenina. Agradecemos la colaboración de sus representantes: Miguel Cándido Francisco Reynaldo, especialista principal en gestión comercial, de Oriente (ICL); Gretel Ávila Hechavarría, subdirectora de Gente Nueva (ICL); Santiago Jerez Mustelier, subdirector de Abril (Unión de Jóvenes Comunistas). Asimismo, de Alfredo Zaldívar, director de Matanzas; Idiel García Romero, director de Capiro (Villa Clara); Miguel Ángel Tamayo Alba, coordinador de Sed de Belleza (Villa Clara); Acirys Dreidy Espinosa Martínez, directora de Sanlope (Las Tunas); estas provienen del SET”.

Entra canción identificativa del programa.

PRIMERA TEMPORADA. Capítulo I: Hasta el último aliento

(Se muestran los personajes y asoma la oreja el conflicto).

Las encarnaciones o alter ego de La Editora cuentan cuáles son sus armas para intentar atraer a El Lector, persona veleidosa, difícil de contentar, ávida de novedades. No es un camino de rosas (¿podría ocurrir de otra manera en una serie que se respete?), porque debido a ciertas circunstancias, ya iremos conociéndolas, los recursos de las heroínas han ido mermando.

De acuerdo con sus palabras, este año presentaron en la Feria diversos títulos, con calidad literaria, variedad temática y de géneros. Oriente se muestra confiada en un sentido: “Los escritores continúan enviándonos propuestas bien interesantes”. Sin embargo…

Música incidental crea tensión.

Golpeadas por la escasez de papel en el país, como consecuencia de factores externos, todas han debido reducir de modo significativo la cantidad de obras y ejemplares impresos. Al mismo tiempo, los costos de producción se han incrementado considerablemente, como ha sucedido en todo el mundo.

Retrato coral, la cámara va exponiendo, una tras otra, las figuras representativas de La Editora.

Oriente: “Nos afecta el costo por unidad de los títulos en la poligrafía”.

Capiro: “Un ejemplar nos costaba ocho, 10 pesos; hoy están saliendo con un costo de 800, 1000 pesos, en dependencia de su extensión”.

Sed de Belleza: “Una resma de papel por la que antes nos pedían 500 pesos, ahora vale 2000. La tinta ha triplicado su precio. Las cubiertas pasaron de 100 pesos aproximadamente, a más de 300”.

Este año se presentó la Biblioteca del Pueblo (clásicos de la literatura cubana y universal). / vanguardia.cu

Capítulo II: Pértigas desiguales

(Donde algunas pretendientas se encuentran mejor situadas que sus compañeras).

Mediante retrocesos en el tiempo, el guionista explica el distanciamiento entre los miembros de la pareja protagónica.

Primer flashback:marzo de 2021, acto por el Día del Libro Cubano, justo antes de que la pandemia de covid 19 se extendiera por Cuba y sobrecargara los gastos de la nación. El presidente del ICL, Juan Rodríguez Cabrera, manifiesta que el bloqueo de Estados Unidos a la Isla “impone un ritmo productivo estacionario por carencia de piezas e insumos, el que no permite disponer de novedades editoriales a lo largo de todo el año”. La poligrafía trata de imprimir unos 500 títulos “pendientes de los años 2017, 2018 y 2019”.

Durante el reciente quinquenio se han agudizado las carencias. Además, en estos rejuegos para equilibrar necesidades, deseos y posibilidades, algunas varas son más cortas o menos robustas; como es de suponer, les corresponden a las editoriales provinciales.

Nuevas máquinas impresoras e insumos se entregaron al SET en 2021. Desde entonces –expone Capiro– “ni papel ni tinta ni máster me han dado”. Las editoriales no pueden importar. La ley sí admite comprarlos a una empresa o a una Mypime importadora de tales artículos, pero en la práctica “no existen”. Y a terceros, o sea, “gente que viaja y los trae, no tienes cómo pagárselos porque ellos no utilizan contratos”.

Segundo flashback:oficinas de Matanzas, Capiro, Sed de Belleza y Sanlope, disímiles momentos. Todas se ven obligadas a limitar y hasta cerrar por completo la entrada de originales.

Hoy pretenden dar salida a los textos aplazados y a los premiados en los concursos de sus respectivas provincias. “Hemos dejado de procesar muchos inéditos de calidad, tanto de autores cubanos como de extranjeros”, subraya la editorial matancera.

Gente Nueva y Abril se sienten orgullosas de sus equipos de trabajo, integrados por profesionales expertos. Otras casas editoras no cuentan con todo el personal necesario, especialmente en labores imprescindibles para la producción de libros digitales.

Al igual que otros integrantes del Sistema de Ediciones Territoriales, Sanlope prioriza los textos premiados en certámenes convocados por su provincia. / ruthtienda.com

Capítulo III: ¿El gran salvavidas?

(La Editora entrega a su amado un obsequio valioso).

Se acerca la Feria Internacional del Libro Cuba 2025 y una actividad febril pone a prueba las fuerzas de la protagonista. Casi no duerme. Revisa diseños, discute con los impresores.

Al sonido ambiental se superponen las frases del Narrador, en off: “Según datos brindados por Rodríguez Cabrera, en la habanera fortaleza de La Cabaña, las editoriales cubanas pondrán a disposición de los visitantes ‘2 400 000 ejemplares impresos y más de 2 600 libros digitales’.

“Conociendo la creciente falta de papel y la disminución de las publicaciones, es lógico deducir que buena parte de los primeros no son novedades. Y la cifra evidenció un notable decrecimiento en relación con 2019, cuando a lo largo del país se ofrecieron –cito las palabras del presidente del ICL en la inauguración de la Feria correspondiente–‘más de 4 000 000 de ejemplares’.

“En cuanto a los libros electrónicos, el vuelco hacia ese soporte significa ponerse en sintonía con la tendencia mundial. Por ejemplo, en España –comenta un especialista en la materia– ‘cada vez se lee más en formato digital. Muchos libros en papel ya cuentan con su propia versión cibernética’.

“Cuba empezó a dar pasos en tal sentido hará poco más de 15 años. Las pioneras fueron Citmatel y algunos sellos editoriales universitarios o que aportaban bibliografía para capacitar a graduados, por ejemplo, en el ámbito del turismo. Poco a poco las editoriales del ICL –organismo que impulsa el Programa Nacional para el Desarrollo del Libro Digital– y el SET se han ido sumando. Por primera vez la oferta de volúmenes en papel y electrónicos “estuvo presente en cada stand de nuestras editoriales’, aseguró Rodríguez Cabrera en la clausura de la FILH 2024”.

Regresan el zumbido de los ventiladores, las conversaciones, móvil en mano. Las escenas siguientes muestran los desiguales ritmos y resultados de las casas editoras.

Entre las punteras, Oriente concede una entrevista a BOHEMIA, en la cual declara que su catálogo de textos digitales “ronda los 80 títulos”. Abril, también adelantada, sostiene que dispone de “capacidades para la producción de libros en todos los formatos electrónicos”. Gente Nueva lleva casi una década y media creando ese tipo de materiales y explora “otras formas, como la realidad aumentada”. Las tres incursionan en la realización de audiolibros. Igualmente, Sanlope y Capiro refieren logros. Ninguna quiere quedar rezagada en el cortejo a El Lector.

Menos halagüeña resulta la situación de Matanzas: “Los avances han sido pocos. No contamos con la infraestructura tecnológica. El personal se califica sobre la marcha. Aún es un trabajo en progreso”.

Una complejidad adicional es que numerosos autores rechazan la alternativa digital. “No sienten que esa opción los valide”, afirma Sed de Belleza.

Gente Nueva tiene amplia experiencia en la realización de volúmenes digitales. / cubaliteraria.cu El catálogo de Abril incluye temas atractivos para públicos diversos. / lajiribilla.cu

Capítulo IV: Caminemos juntos

(Interviene el amigo de la heroína y la ayuda a enfrentar nuevos desafíos).

Las editoriales tienen un aliado muy activo: Cuba Digital, espacio asociado a la Feria Internacional del Libro en Cuba desde hace siete ediciones. Este proyecto se ha erigido en promotor de la lectura en soportes electrónicos.

Pero no son escasos los retos que se le atribuyen a la producción mundial del libro en 2025 y que inciden, o lo harán en un futuro próximo, en la labor de las casas editoras cubanas. Entre ellos resaltan el impacto de la inteligencia artificial, la evolución de los formatos digitales (van hacia propuestas “más inmersivas que integren videos, animaciones y enlaces interactivos”) y la competencia que les hacen a las plataformas comercializadoras los sitios web con volúmenes que pueden descargarse gratis.

Cierra el episodio el Narrador: “¿Terminarán La Editora y el Lector juntos y felices para siempre? Queridos espectadores, los invitamos a disfrutar los próximos capítulos de Equilibrios en la cuerda floja, en Amores difíciles”.

