¿Estamos a tiempo?

Cuba obtuvo un oro en atletismo y revalidó su título juvenil de baseball5, quedaron con deudas boxeo, lucha y voleibol

Varios campeonatos del mundo con participación cubana tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2025. Vamos a subrayar los desempeños más importantes en deportes clave para nuestro país. Aunque adelantamos, no pocos quedaron por debajo de las expectativas.

Cuba revalidó su título juvenil de baseball5. / wbsc.org

Una de las mejores noticias llegó desde campo y pista por Leyanis Pérez. Subió a lo más alto del podio en el triple salto femenino, en Tokio, capital de Japón. Otros compatriotas allí también nos alegraron.

Primero debemos decir que la pinareña de 23 años aterrizó en el cajón de arena a la distancia de 14.94 metros (m) en su cuarto intento, consolidando así la mejor marca personal del año.

Le bastó para dejar atrás a Thea Lafond (14.89 m), de Dominica, campeona en los Juegos Olímpicos París 2024, y a Yulimar Rojas (14.76), la venezolana fuera de serie que regresó tras una dura lesión en el tendón de Aquiles que la dejó fuera de los circuitos por aproximadamente dos años. La cubana Liadagmis Povea (14.72) quedó cuarta detrás de ese trío contundente.

Lo cierto es que Leyanis se desquitó en parte de aquel poco feliz quinto escaño obtenido en París 2024. Quedó claro: tiene suficiente calidad para regalarnos más alegrones de este tipo.

La discóbola Silinda Morales fue otra que arribó con buen paso. Antes de llegar a la capital nipona había tenido una excelente temporada. En el tercer intento en la final, llevó el implemento hasta los 67.25 m, su mejor registro de por vida (+ 1.45) y aseguró una medalla de bronce fuera de pronósticos.

El triplista Lázaro Martínez terminó en bronce. Hizo su mejor marca de la temporada: 17.49 m. Firmó además su segundo podio consecutivo a este nivel, pues había quedado subcampeón en Budapest 2023.

En tanto, Mario Díaz atrapó el quinto lugar en el lanzamiento del disco. La marca de 64.71 m lo situó en la élite.

Otra que nos contentó mucho fue Roxana Gómez, en los 400 m planos. A pesar de que no logró escalar el podio, hizo un trabajo memorable.

De hecho, en los archivos quedará guardada como la carrera femenina de 400 más rápida de la historia en campeonatos mundiales. No es poco si hablamos de que allí Roxana implantó récord nacional, con tiempo de 49.48 segundos, para dejar atrás nada más y nada menos que el 49.61 de la gran Ana Fidelia Quirot, marcada el 5 de agosto de 1991.

Roxana cerró en el sexto puesto, pero, más allá de eso, consolidó una temporada que promete muchas emociones en el futuro.

Una curiosidad: el triple salto se ratificó como el área más laureada de Cuba en Mundiales de Atletismo al Aire Libre, con cuatro medallas de oro, ocho de plata y cinco de bronce; total 17.

Repasemos: Yargelis Savigne es, en esta especialidad, nuestra máxima ganadora de preseas, con dos de oro (Osaka 2007 y Berlín 2009) y una plateada en Helsinki 2005. La primera dorada de los triplistas cubanos la consiguió Yoelvis Quesada, en Atenas 1997. Y el cuarto trono fue el ya mencionado, en este 2025, a la cuenta de Leyanis Pérez.

En resumen, Cuba, que ha estado desde la versión inicial de Helsinki 1983, volvió a presentarse, como en años recientes, sin las potencialidades que le llevó a codearse en los primeros planos; no obstante, seis atletas fueron finalistas, una actuación loable.

Podemos redondear la cosecha en una medalla de oro y dos de bronce, y la histórica, ahora de 23 metales dorados, 25 de plata y 18 de bronce. Esas cifras nos ubican en la octava casilla por naciones.

Pelota a la mano

Luego de pasar por campo y pista, la segunda parada obligatoria de este viaje imaginario tiene como protagonista a la selección cubana juvenil de baseball5. Logró el título en la Copa Mundial, efectuada en Nayarit, México. Los nuestros se impusieron en la Final 2-0 (5-4; 13-3) a su similar de Taipéi de China.

Durante toda la lid solo perdieron un set, ante los anfitriones de México en semifinales (12-7; 3-8; 7-1). Previamente lograron victorias por 2-0 en la fase de grupos ante Kenia (13-2; 12-2), España (4-2; 10-0), Corea del Sur (15-0; 12-2) y Siria (16-1; 9-3). También ante Lituania (10-1; 8-5) en cuartos de final.

Recordemos: en la primera Copa Mundial Juvenil celebrada en Turquía (Ankara 2023), los cubanos se llevaron la corona. Además, reinan entre los mayores, pues conquistaron los cetros en los mundiales de 2022 y 2024.

Subimos al ring

El boxeo es sin lugar a dudas una de las disciplinas priorizadas en nuestro país. Es denominado buque insignia del deporte cubano.

Sin embargo, la ciudad inglesa de Liverpool dejó registrada para los nuestros la peor actuación histórica: tres medallas de bronce. Ningún título, por primera vez, en 22 campeonatos mundiales.

Julio César La Cruz +90 kilogramos (kg), cinco veces campeón mundial y dos olímpico; Erislandy Álvarez (65 kg), titular bajo los cinco aros en París 2024; y Alejandro Claro (50 kg), bronce en Taskent 2023, fueron, de un grupo de ocho púgiles, quienes consiguieron subir al podio. Se esperaba más de los dos primeros.

Vale la pena recordar que el peor registro previo en cuanto a medallas había sido en Ekaterimburgo 2019 con una de cada color.

Ahora la escuadra antillana finalizó décima por países. Dos colosos asiáticos se llevaron los 10 títulos en disputa: Uzbekistán (6) y Kazajistán (4). Lo mejor por América fue Brasil con tres preseas de plata. Y, curiosamente, un total de 19 naciones alcanzaron al menos una medalla, lo cual habla de un nivel más equiparado.

Después de estos tres metales bronceados Cuba sigue al frente de la tabla histórica por países con saldo de (81-38-33=152). Le siguen Rusia (44-34-45=123) y los mencionados Kazajistán (22-16-22=60) y Uzbekistán (20-18-20=58).

Antes de bajarnos del ring, repasemos algunos datos interesantes que nos brindó el estadístico Rodolfo Álvarez.

–En Liverpool, Julio Cesar La Cruz se convirtió en el boxeador con más presencia en estas citas (8), una más que Félix Savón, Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias.

–Para Cuba la división con más podios en línea es la de 91 kg, pues desde su debut en 1982 hasta Tailandia 2003 hilvanó 10 preseas.

–La mejor edición en cuanto a medallas fue la de Tampere 1993 con 11, de ellas ocho títulos y tres subcampeones. Solo Rogelio Marcelo regresó sin presea.

–Guantánamo, el extremo más oriental del país, es el que más veces consecutivas ha tenido pugilistas en nuestra escuadra, ya que desde 1978 hasta 2019 eslabonó 18 torneos con al menos un representante.

Entramos al colchón

Milaimys Marín: la única medallista cubana en el Mundial de Lucha./ ROBERTO MOREJÓN

De insuficiente podemos catalogar la actuación de Cuba en el Campeonato Mundial de Lucha, que se disputó en Zagreb, capital de Croacia.

Eso en términos generales. Sin embargo, hay que decir que las féminas sacaron la cara. Las tres representantes llegaron al repechaje: Laura Herin (53 kg), Yainelis Sanz (57) y Milaimys Marín (76). Esta última alcanzó la medalla de bronce. Venció por superioridad técnica (10-0) a la india Priya Priya. Milaimis igualó su conquista olímpica de 2024, pero ahora sin bases de entrenamiento en el exterior, solo preparación en casa.

Por cierto, se convirtió en la segunda gladiadora de Cuba que consigue presea en una lid mundial de mayores. Antes también obtuvo bronce Lianna de la Caridad Montero, en la edición de 2018.

Por el lado de los hombres bajó el rendimiento. La mayor esperanza recaía en el grequista Luis Orta (67 kg), rey olímpico en Tokio 2020 (2021), bronce en 2024 en la Ciudad de la Luz y monarca universal en Belgrado 2023.

En cambio, esta vez se quedó sin podio. Ni siquiera pudo avanzar a semifinales. Cedió en cuartos de final frente a Daniial Agaev, del equipo neutral, en medio de algunas quejas sobre el trabajo arbitral.

Tampoco Oscar Pino (130 kg), ni Gabriel Rosillo (97) consiguieron avanzar a la repesca. Entonces, quedó claro: para Cuba no fue una buena competición.

Nuestro país -rememoremos- es noveno histórico en campeonatos del orbe en este deporte: ¡32 son de oro!

Llegamos al tabloncillo

Cuba terminó demasiado rápido su paso por el Campeonato Mundial Masculino de Voleibol, que tuvo por sede a Manila, capital de Filipinas.

La derrota ante Estados Unidos en cuatro sets fue el colofón de una pésima actuación. La barrida dada a Colombia en el segundo juego de la fase de grupos se trató de la única parte positiva del torneo para los nuestros. Y el revés ante Portugal en el debut fue el anuncio de la debacle, pues puso al equipo cubano a nadar contra la corriente desde el principio.

Pasemos rápido la página. El año 2026 será muy importante para este deporte, con una nueva temporada de la Liga de Naciones y, además, la clasificación olímpica en Norceca. Esperemos mejorías. Sobre todo, con las expectativas que ha generado la contratación del brasileño Luizomar Moura, primer técnico extranjero en dirigir una selección cubana de voleibol.

Lo cierto es que justo al inicio de un ciclo olímpico, el cual terminará en Los Ángeles 2028, tuvimos bastante tela por donde cortar.

Los resultados en estas lides de primer nivel son el reflejo de la realidad actual de algunos de nuestros deportes priorizados.

Sí, quizás estamos a tiempo de analizar con lupa cada detalle y prepararnos mejor de cara al futuro.