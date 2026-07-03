Las Tunas venció a Industriales e igualó el play off final de la Liga Élite. Declaraciones a BOHEMIA de Henry Quintero, uno de los héroes de la tarde

En un excelente juego de béisbol, que se mantuvo empatado a cero hasta el séptimo capítulo, Las Tunas venció a Industriales con pizarra de 9-0 e igualó a un éxito por bando la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Los números del encuentro: Las Tunas nueve carreras, 15 imparables y un error. Industriales 0-8-2.

Uno de los momentos más importantes estuvo a cargo de Henry Quintero. Fue el protagonista de un largo cuadrangular por el jardín izquierdo con dos corredores en circulación. Inauguró el marcador y sacó del box al abridor y perdedor, Andy Vargas, de muy buena labor hasta ese momento.

Luego varias conexiones oportunas y una serie de pifias a la defensa hicieron crecer el marcador. Y el clásico puntillazo fue a la altura del noveno episodio, cuando José Noroña despidió otra esférica del Estadio Latinoamericano con un compañero a bordo.

Al término del choque conversé con Henry Quintero: “Vine seguro de que daría ese batazo. Se lo dije a mis compañeros antes de pararme en el cajón.

“En la práctica antes del partido me preparé muy bien. Yordanis Alarcón me dio algunos buenos consejos. Me fue mal el primer día, pero hoy todo cambió”.

Con respeto a si regresará a su natal Camagüey, respondió: “por ahora no. Me siento bien aquí, este equipo es como una familia. Y qué nadie lo dude, seremos campeones”, finalizó Quintero.

En cuanto al pitcheo, también se comportó a gran altura. Yusmel Garcés trabajó durante 3.2 inning y no tuvo decisión. La victoria fue a la cuenta del relevista Yankiel Mauris y el noveno lo cerró Alberto Pablo Civil, también de manera inmaculada.

Así que, como suele decirse, esto empieza ahora. Con un éxito de cada lado no hay nada escrito en la final del torneo selectivo.

Este viernes será día de traslado y el sábado se reanuda la final en el Estadio Julio Antonio Mella, un escenario donde Las Tunas se crece, y de qué manera.