Declaraciones a BOHEMIA de Vicyohandry Odelín, director técnico del equipo de Camagüey

Vicyohandry Odelín, gloria del deporte cubano, campeón olímpico y mundial durante su etapa activa en el box, es uno de los mánagers debutantes en la Serie Nacional 64.

En 16 torneos domésticos, el guantanamero, que radica en Camagüey desde los seis años de edad, acumuló 124 victorias, 94 derrotas, 12 salvamentos, 1 118 ponches, 271 de average en contra y efectividad de 3.30.

Vistiendo los colores del equipo Cuba. / Juan Moreno

Actualmente, su elenco de Camagüey está fuera de la zona de clasificación a los play off, pero bastante cerca como para mantener viva la esperanza. Y, además, con números muy buenos.

Antes de llegar a La Habana, los agramontinos habían efectuado 40 partidos, poco más de la mitad de los pactados en la etapa regular (75), y se ubicaban en el puesto 12, con balance de 18 victorias y 22 derrotas: a tres juegos del octavo puesto.

Conversé con el estratega durante su paso por el Estadio Latinoamericano, previo a enfrentar al elenco de Industriales.

–¿Cómo valora lo hecho hasta aquí por el equipo y qué posibilidades ve de jugar la postemporada?

–Bastante bueno. Pero tenemos que seguir. Queda mucho torneo todavía. Y sí, pienso que podemos aspirar a estar entre los ocho clasificados a los play off.

–Usted fue un pítcher exitoso, hoy no vemos lanzadores tan dominantes en nuestra pelota, ¿cuál es su consejo para ellos?

–El control es muy importante. Más que la velocidad, hay que dominar la zona de strike y después pensar en las millas. La experiencia también se gana con el tiempo.

–¿Hay alguna figura, de los muchos jóvenes de su staff, que le llame la atención y debamos seguir de cerca?

–Hay varios, especialmente señalaría a los mellizos Edulman y Edenis Cruz. Dos novatos con buen futuro.

–Los Toros son el elenco que más batea antes de iniciar esta subserie: average colectivo de 344. ¿Tiene algo que ver con el estudio del pitcheo rival?

–Sí, aunque este es un equipo netamente bateador, reforzamos la ofensiva con el trabajo profundo de la sabermetría.

–¿Cómo se logra una defensa así (segunda mejor, average de 977, solo detrás de Matanzas, 980) en un torneo plagado de errores? Camagüey: 31 pifias en 40 partidos.

–Entrenando. Hay que dedicarle tiempo. La defensiva es igual de importante que el bateo y pitcheo. Una buena defensa también salva partidos y define campeonatos.

-Su mensaje para el pueblo camagüeyano.

–Que tengan fe. Vamos a pelear juego a juego para buscar la clasificación.