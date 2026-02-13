Matanzas volvió a ganarle a Las Tunas y suma dos éxitos en la final de la Serie Nacional 64

El segundo partido de la final fue una fotocopia del primero. Matanzas lo abrió temprano y no hubo posibilidades de adaptación para la batería tunera.

La pizarra terminó 7-3 y los Cocodrilos inclinaron peligrosamente la balanza a su favor, con dos éxitos sin reveses en el cotejo.

Los yumurinos pegaron 10 indiscutibles, incluidos cuadrangulares de Esteban Terry con un compañero en circulación y Yurisbel Gracial en solitario. Ambos por el right field, en el cuarto episodio y a la cuenta del relevista Keniel Ferraz.

Antes, el abridor Rubén Rodríguez no había podido pasar del segundo capítulo. Permitió tres, dos de ellas limpias, y cargó con la derrota.

El triunfo fue a la cuenta del Shaiel Cruz. El jovencito de solo 19 años hizo una formidable apertura. Tiró 88 lances en 5.1 inning, regaló tres boletos y propinó cuatro ponches. Dos carreras fueron a sus números.

Yosney García le sustituyó, para soportar un cuadrangular de tres, en definitiva las únicas de los tuneros. Henry Quintero le dio en la cara a la pelota y la sacó de línea por el jardín izquierdo en la parte baja de la sexta entrada.

Este viernes sigue la acción en la sede neutral del Estadio Latinoamericano, con el tercer partido de la final, a la 1:30 p.m.