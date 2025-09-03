Hacha derecho

BOHEMIA viajó hasta Las Tunas para el inicio de la Serie Nacional 64, que tuvo victoria local sobre Pinar del Río

LAS TUNAS.-La muy esperada Serie Nacional 64 comenzó este martes. Se escuchó el grito de play ball en varios estadios y BOHEMIA se desplazó hasta el Julio Antonio Mella, sede de la inauguración. Sobre el acto protocolar comentaré más adelante.

Aquí los campeones defensores dieron su primer hachazo en casa y arrancaron con pie derecho. Las Tunas venció a Pinar del Río viniendo de abajo con pizarra de 10-6, en una feliz tarde ofensiva para Henry Quintero (5-3, con jonrón y cuatro impulsadas).

Henry Quintero conectó de 5-3, con un jonrón y cuatro remolques. / Calixto N. Llanes

Conversé con el camarero y quinto bate, recién llegado de Camagüey, con experiencia también en ligas foráneas: “Estoy muy contento porque siempre quise jugar en este equipo. Me siento muy bien aquí. Espero ser campeón con los Leñadores y continuar el legado”.

También se mostraron bien por los locales Roberto Baldoquín (4-3 y dos tubeyes) y el emergente Deismer Hurtado, con vuelacerca en un turno al bate. Mientras que del lado contrario William Saavedra y Alexei Ramírez desaparecieron la Teammate.

El éxito se lo apuntó el relevista Keniel Ferraz, quien trabajó durante 2.2 inning y par de carreras limpias quedaron en sus registros. El abridor de los Pativerdes, Leodán Reyes, cargó con el revés.

Los Leñadores conectaron 12 imparables y cometieron dos errores al campo, y los Vegueros siete indiscutibles y una pifia.

Finalmente, con respecto al acto inaugural, lo he dicho muchas veces, se debe reducir lo más posible el tiempo de duración. No adelantarlo tampoco para una hora (60 minutos) previo al juego, como suele ocurrir y ocurrió. Aburrió y casi nadie había llegado al estadio aún. O sea, pasó inadvertido para la mayoría. Considero que 10 o 15 minutos antes del arranque del juego es lo ideal. Siempre pensando en lo mejor para la pelota cubana.

Bueno, y de mi largo viaje hasta Las Tunas escribiré después otros apuntes.