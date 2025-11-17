Hogares sin sosiego

La obra de la periodista y escritora María Elena Llana, quien recibió este año el Premio Maestro de Juventudes, incluye narraciones de corte fantástico

Casas del Vedado, volumen publicado en 1983 por Letras Cubanas, obtuvo el Premio de la Crítica Literaria. Posteriormente ha sido objeto de otras ediciones. Integrado por 11 cuentos, aborda la soledad, el desamor, la insania, el absurdo presente en situaciones cotidianas, la posibilidad de lo sobrenatural.

Lo real y lo fantástico se disputan el espacio en sus 11 cuentos. / bibliotecademexico.gob.mx

“El gobelino” muestra a Silvia, aquejada de problema mental; embelesada con el tapiz colgado en el salón de la abuela, se introduce en el tejido y retoza o lee con sus figuras infantiles. Al crecer, la muchacha se conecta mejor con la realidad, pero recae en las alucinaciones cuando descubre en la tela a un apuesto joven.

En “La casa vacía”, Genoveva recibe cada jueves la visita de su sobrino Enrique y de amigos aburridos cuyas conversaciones son siempre iguales. La autora juega con la incertidumbre, ¿qué es real y qué el desvarío de una mente senil?

Teodora miente al esposo y vende cuanto puede para mantener cerca de sí a un joven protegido. El espectro de un bisabuelo le sirve de justificación a la protagonista de “En la pendiente”. El ambiente fantástico del libro se refuerza con el relato “En familia”, donde un espejo refleja a los muertos en lugar de los vivos y los residentes en el inmueble terminan por asumirlo como algo normal.

“Un abanico chino” refiere la angustia de una señora de mediana edad que revela secretos familiares mientras asiste al triángulo de amores imposibles entre Ariela y sus primos Daniel y Joaquín.

“La heredada” se basa en una paradoja: Adelaida adquiere una vivienda al fallecer su parienta; sin embargo, debido a la última voluntad de la moribunda, se convierte en una posesión y no en verdadera dueña.

Lógica interna bien cuidada, síntesis (aprendida durante el ejercicio del periodismo); claridad y algo de humor son componentes esenciales de su narrativa, ha asegurado María Elena Llana. / cubaperiodistas.cu

Dos parejas, una apasionada, otra marcada por la frialdad y el interés material, se conocen de manera imprevista. ¿Saldrán indemnes los amantes?, no podrá dejar de preguntarse el lector de “El guardián”.

“Reina Ana” nos conduce al final de una anciana dependiente de su sobrina-nieta, quien con pragmatismo e insensibilidad dispone de las propiedades de la enferma. Bien diferente, pues apela a cierta dosis de humor, “El gran juego”, en el que narra cómo la tía Socorro y otros personajes empiezan a perder la cordura ante la insistencia de Alfonsito en aspirar al cargo de Dios.

Tras una anécdota al parecer común, una mujer postrada y su hijo intentan vender objetos de uso doméstico, incluida una ponchera: de pronto llega una posible compradora. El sorprendente desenlace del cuento “De Baccarat” paraliza, corta el aliento.

“Claudina”, la última historia, afianza la sensación de movernos en un entorno irracional y al mismo tiempo factible. El inesperado arribo de un piano a su hogar trastoca la existencia de una señora erigida en protectora de ¿un fantasma, una reencarnación, un recuerdo?

“Llana construye atmósferas desafiantes, escenarios enigmáticos, tramas sensibles y argumentadas, con un sentido estético capital que profundiza con agudeza en sus relatos”, se afirma en el prólogo a una edición mexicana (2022) de Casas del Vedado. “Libro trascendente para nuestras letras latinoamericanas[…] nos conduce por nuevos caminos para entender lo fantástico hispanoamericano”.