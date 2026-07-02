¿Huele a campeón?

Declaraciones a BOHEMIA de Guillermo Carmona y Fher Cejas, tras la primera victoria de Industriales en la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Los Leones de Industriales derrotaron a los Leñadores de Las Tunas con pizarra de 4-3, en un entretenido y muy disputado juego de pelota, a la altura de una final de torneo selectivo, como la Liga Élite.

Los números finales del encuentro: Industriales cuatro carreras, ocho imparables y cero error. Las Tunas 3-6-0.

Al término de las acciones conversé con Guillermo Carmona, director técnico de los azules, y también con Fher Cejas, pítcher ganador del compromiso.

“Vamos juego a juego. No podemos decir que esto se acabará pronto. Pero salir delante siempre es una ventaja importante en un play off. Respeto para ellos. Y ya ven, este fue un juego de pitcheo más que bateo, contrario a lo visto en otros escenarios de este torneo”, dijo Carmona.

También me confirmó que el abridor del segundo choque será Andy Vargas.

Tuve la suerte además de acercarme a Fher Cejas.

“Estoy bastante contento con el resultado. Hoy tiré el partido más importante de mi vida.

«Me repuse pronto de la desventaja inicial. En ese momento tuve la mente fuerte para no rendirme. A mí me enseñaron que el abridor siempre debe dar juego de pelota, o sea, rendir al máximo”, comentó.

Con respecto a si habrá una segunda salida en la final para él, pensando en la rotación y una posible barrida azul, sonrió y me dijo: “todo el mundo quiere ganar los cuatro juegos y terminar, pero en la concreta eso es bien poco probable, en especial debido a la calidad de los rivales, en este caso, Las Tunas es un tremendo equipo”.

Lo cierto es que el derecho capitalino firmó una excelente salida. En siete entradas de trabajo le pegaron solo cinco imparables y permitió tres carreras.

Las acciones

La visita comenzó delante por largo cuadrangular solitario de Yosvani Alarcón, en el mismo primer capítulo.

Pero la novena local respondió enseguida. En la parte baja del mismo inning Eduardo Blanco, quien luego salió lesionado y se perderá el resto de la campaña, impulsó con tubey. Siguieron Yaser Julio González y Andrys Pérez, con una per cápita, ambos por sencillos.

Sin embargo, los orientales traían más. En la parte alta del segundo capítulo Fernando de la Paz conectó de hit y trajo a un compañero para el plato. Y Luis Antonio Pérez repitió la dosis para la igualada parcial.

A pesar de cierto desliz inicial de ambos abridores, la electrónica del Estadio Latinoamericano se cargó de ceros en el núcleo central del choque, y se hizo reñido.

Industriales salió delante en la final. /Roberto Morejón

El desempate no ocurrió hasta el final del séptimo episodio. El momento clave corrió a cargo de Roberto Álvarez, autor de un sencillo remolcador, cuando ejercía en la lomita el relevista Rodolfo Álvarez, quien a la postre cargó con el revés.

Por los azules se ocupó del box durante octavo y noveno episodios Yunier Batista, y limitó también a la poderosa ofensiva tunera.

Del otro lado abrió el zurdo Geonel Gutiérrez. En 4.2 inning y le pegaron seis inatrapables.

Así que de momento, los azules pegaron primero en el play off final de la Liga Élite. Este jueves Las Tunas tendrá chance de igualar el pareo antes de viajar a casa, o quién sabe si ya huele a campeón, e Industriales consigue aumentar la ventaja, cuando tenga lugar el segundo choque en el Coloso del Cerro, también con hora de comienzo 2:00 p.m.