Juego sucio II

En duda para Cuba el Clásico Mundial de Béisbol

Incluso a los que no les gusta la política les debe ser muy difícil apartarse a un lado y pasar por alto el abuso con Cuba en materia deportiva.

Las sucesiones de hechos vinculados con la prohibición o manipulación de equipos o deportistas nuestros por Estados Unidos ya son excesivos.

Tras la todavía reciente maquiavélica negación de visas al cuerpo técnico del equipo infantil femenino de softbol del municipio pinareño de La Palma, el cual pretendía viajar hacia Puerto Rico, sede del torneo clasificatorio a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas (9-10 años), lo cual llevó a su lógica inasistencia, publiqué un trabajo titulado “Juego sucio”.

En ese material desplacé la larga lista de injusticias, que en resumen delata los absolutos “NO” a cuanto evento habíamos sido convocados en 2025, clasificación mediante, en territorio estadounidense.

El asunto que nos ocupa ahora no se puede analizar como un caso aislado. Se trata de la participación de Cuba, nada menos que en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, evento previsto para marzo de 2026.

Vuelve a estar en duda, pues las Grandes Ligas no nos han hecho la invitación formal. Y digo “vuelve” porque no es la primera vez. En 2006 y 2023 también se respiró tensión. Se aprobó la participación apenas meses antes de iniciar la lid.

La diferencia ahora es el contexto político: Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos y Cuba, de forma muy injusta, a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

¿Este pudiera ser entonces el primer Clásico sin nuestra selección? Eso, no hay dudas, es pisotear una vez más, de una forma muy burda, los compromisos adquiridos por la sede de un evento, en lo cual deben tomar postura enérgica y sin demora los organismos internacionales. Estaremos pendientes para ver qué pasará durante los próximos días-meses.

Pienso que de nuestro lado sería oportuno que la Federación –aunque ya se pronunció formalmente– convocara a una conferencia de prensa e hiciera pública, entre otras cosas, la preselección –lista de 50– y así presionar un poco a los decisores del otro lado. Pasar la pelota hablando en buen cubano.

De momento cerraré con una frase para la reflexión, la cual expuse cuando el suceso de las niñas softbolistas y ratifico ahora, pues las circunstancias la han vuelto intemporal:

“Panorama lamentable para una nación que será sede de los próximos Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028”.