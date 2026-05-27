Justo al medio

Números interesantes a mitad de la IV Liga Élite; los industrialistas Yaser Julio González y Fher Cejas fueron los mejores de las últimas dos subseries

Cuando terminaron los partidos de este lunes, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano cumplió la mitad de su calendario regular: 20 juegos por equipo, de 40 previstos, con solo uno pendiente.

Las Tunas es el colectivo que más batea. / prensa-latina.cu

Los replay siguen favoreciendo a los árbitros. De 17 retos 10 han sido positivos para los encargados de impartir justicia y siete para los directores técnicos, según se dio a conocer en una conferencia de prensa efectuada la tarde de este martes en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

El Strike Zone, la conocida aplicación, ha servido también para monitorear a los árbitros desde el inicio de la campaña. Actualmente el acierto de los llamados «hombres de negro» en home, o sea, cantando bolas y strikes, está en un número cercano al 97 por ciento. Los principales errores ocurren en la vertical.

En cuanto a las estadísticas, Las Tunas sigue al frente en lo referido a la ofensiva. Su colectivo batea para average de 338, en una lid donde cuatro de los seis participantes superan los 300.

El pitcheo más efectivo lo ostenta Industriales, el líder de la tabla de posiciones, con promedio de carreras limpias de 4.79, único por debajo de cinco y ante una media general de 6.03. El WHIP de los azules (1.43) es únicamente superado por los tuneros (1.41). Al contrario, Matanzas saca las peores cifras en estos acápites (PCL: 7.38 y WHIP: 2.03).

Yaser Julio González bateó para 414. / Calixto N. Llanes

La mejor defensa la tienen los Leones de la capital, 977 de average y el menor número de errores, 17. Entre los seis elencos se han cometido 125 pifias y el average está en 971.

En la reunión también fueron dados a conocer los mejores atletas de las últimas dos subseries. Se trató de los industrialistas Yaser Julio González y Fher Cejas.

Yaser Julio brilló por la parte ofensiva. Conectó 12 imparables en 29 turnos, cuatro fueron jonrones y dos tubeyes para average de 414. Empujó nueve carreras y anotó igual cantidad.

Sobre la lomita, el lanzador derecho Fher Cejas acumuló 10 entradas en dos salidas con un éxito. Registró excelente WHIP de 0.80 y también PCL de 0.90. Además, ponchó a nueve rivales.

Este martes fue día de traslado y el miércoles inician nuevos duelos. Mayabeque recibe a Holguín, Matanzas a Industriales y Artemisa a Las Tunas.