La ciencia en 2024

Auge de la inteligencia artificial, nuevos desafíos climáticos y momentos cruciales en la exploración espacial, son algunas de las tendencias que destacaron en materia científica y tecnológica

Cada diciembre, llega el repaso a los acontecimientos científicos y tecnológicos más relevantes al año saliente, un 2024 que, por arribita, pareciera el período por excelencia del auge de la inteligencia artificial (IA), de las temperaturas récords o de las misiones espaciales, porque han sido esas las noticias más resonadas en esta materia. Sin embargo, otros fenómenos, menos celebrados, pautaron también en silencio avances significativos durante estos 12 meses. A unos y otros nos acercamos en esta edición en BOHEMIA.

Plataformas de gobernanza IA, computación híbrida y mejoras neurológicas se esbozan en las tendencias tecnológicas de 2025. / idweb.es

Le propongo iniciar, de manera aleatoria, con National Geographic, la popular revista; en una selección de 10, calificó de relevante el hallazgo de océanos en otros planetas del sistema solar y el descubrimiento de 50 millones de conexiones entre alrededor de 140 000 neuronas individuales en el cerebro de la mosca de la fruta. Esto, según resalta, permitirá comprender mucho mejor la memoria, los trastornos provocados por el envejecimiento y el origen de nuestra personalidad. ¡Imagine usted!

La publicación suma otros aportes asociados al envejecimiento humano, la huella de los asteroides, la gravedad de los niveles microscópicos, clonaciones exitosas, la edición genética Crispr y el hallazgo de nuevas vacunas contra el cáncer.

En tanto, la revista Science, una de las más importantes publicaciones de divulgación científica a nivel mundial, reconoce como el logro más significativo de 2024 la obtención de un nuevo medicamento capaz de prevenir el VIH con una sola inyección cada seis meses. Y aunque prepondera este resultado, también celebra las innovaciones en otros frentes.

Es el caso del despunte de la cohetería en función de la exploración espacial, la geología y los desafíos desde el punto de vista energético y medioambiental. Veamos con detalles algunos de ellos.

Para la revista Science, el avance científico más importante de 2024 es el lenacapavir, fármaco que resonó en todo el mundo al prevenir casi en 100 por ciento la infección de VIH. En la imagen, una célula infectada con el virus. / science.org

Un logro contra el VIH

El mayor triunfo de 2024, según Science, fue la investigación sobre el VIH. Recordemos: en el segundo semestre del año se dieron a conocer los resultados de dos ensayos en poblaciones diferentes sobre la eficacia del lenacapavir, un medicamento que se administra por inyección cada seis meses.

Los resultados mostraron: el fármaco es totalmente eficaz en la prevención de las infecciones por VIH, incluso superior a 90 por ciento de los tomados por vía oral.

Señala la publicación, entre sus ventajas, que solo debe administrarse dos veces al año, lo que resolvería el problema de la adherencia y el combate contra el estigma asociado a la toma del tratamiento.

“El carácter innovador del fármaco reside también en su mecanismo de acción: se trata de un inhibidor de la cápside, la estructura que rodea el material genético del virus, la cual durante mucho tiempo se ha descuidado como diana farmacológica”, agrega.

Space X lo hace otra vez

La exploración espacial destaca una vez más y, sí, digo una vez más, porque no creo equivocarme al aseverar en los últimos años no hay un resumen anual donde no se incluya un adelanto en ese frente.

La reutilización del cohete Starship es clave en democratizar el acceso al espacio, ya que ofrecería vuelos más frecuentes y económicos para diversos clientes. Se esperan nuevos resultados en este sentido en 2026. / clarin.com

Esta vez debemos mencionar los logros conseguidos por el cohete Super Heavy, de Space X. Las imágenes siendo retirado de la plataforma de lanzamiento de Mechazilla son memorables, y demuestran, que incluso las costosas misiones espaciales pueden llegar a ser un poco más sostenibles.

El cohete Starship, el más grande y potente jamás construido, con 121 metros de altura, completó su sexto vuelo de prueba. El innovador sistema no solo influye los planes de Space X de colonizar Marte, sino también es vital en la colaboración de programas, por ejemplo el Artemis de la NASA, que planea utilizar la gran nave cual módulo de aterrizaje lunar en 2026.

Además, al ser un cohete significativamente más asequible que otros sistemas, su éxito podría reducir los costos de la exploración espacial y abrir la puerta a misiones científicas y comerciales a gran escala.

De la Tierra y el clima

El año ha demostrado que el límite del calentamiento global de 1.5 grados Celsius se superará con casi total seguridad.

Se define, el más caluroso desde que se tienen registros meteorológicos, y en el cual las concentraciones de gases de efecto invernadero ya sea dióxido de carbono, metano y óxido nitroso alcanzaron niveles récords, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial.

El observatorio europeo Copernicus confirmó que el año 2024 rompió récord de temperatura global y se acercó al umbral crítico de 1.5 grados, establecido como límite ideal en el Acuerdo de París. / swissinfo.ch

Los emisores de gases de efecto invernadero más prolíficos del mundo han demostrado el fracaso rotundo de las acciones en frenar su producción y el planeta ha seguido calentándose a un ritmo vertiginoso, provocando todo tipo de caos climático.

La tecnología diseñada para reducir o revertir en cierta medida el daño que los humanos le causan al medioambiente y disminuir las emisiones de carbono, será clave en 2025.

En los últimos años, hemos visto avances significativos que van desde la creciente adopción de coches eléctricos hasta avances en la captura y almacenamiento de carbono.

Aplicar una computación energéticamente eficiente, la cual minimice el consumo de energía, será vital, en tanto la huella de carbono se va a convertir en una tendencia al alza.

Nuevas tecnologías informáticas, incluyen la computación neuromórfica o lo computación cuántica, proporcionarán importantes mejoras en la eficiencia energética, tan necesarias durante la próxima década.

Lograr un enfoque de cambio climático transversal en las políticas públicas de todas las naciones, más la necesidad de priorizar la transición energética justa hacia fuentes renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sigue siendo tarea pendiente y otra vez se adjuntan a la malograda lista de prioridades de la agenda ambiental hasta 2030.

IA en todas las cosas

El crecimiento de modelos complejos de procesamiento de información y el surgimiento de nuevas normativas éticas prometen revolucionar la aplicación de la inteligencia artificial en los próximos años. / olhardigital.com

Este año ha marcado un punto de inflexión en el camino a la digitalización y los avances tecnológicos. El desarrollo en inteligencia artificial, los nuevos planteamientos de seguridad o las cuestiones éticas a la hora de aplicar novedosas tecnologías, están marcando el presente y futuro de la economía mundial.

Según la empresa estadounidense de investigación en tecnologías de la información Gartner, las tecnologías e innovaciones tecnológicas que van a marcar 2025 se dividen en tres grandes bloques: imperativos y riesgos de la IA, nuevas fronteras de la informática y sinergias entre hombre y máquina. De hecho, prevé que en el 2028 al menos 15 por ciento de las decisiones laborales cotidianas se tomarán de forma autónoma mediante la novedosa tecnología.

“A medida que la IA se extiende a más ámbitos e industrias, también lo hacen los riesgos como los sesgos, los problemas de privacidad y la necesidad de alinearse con los valores humanos. De ahí que las plataformas de gobernanza asuman, de cara a 2025, el reto de ayudar a gestionar y controlar los sistemas de IA, garantizando que se utilicen de forma responsable y ética”, resalta.

Ciertamente, conseguir que los modelos cada vez más en desarrollo de la IA sean fiables, transparentes y responsables, seguirá siendo un desafío, punto de debate y hasta de polémica de cara al nuevo año que ya asoma sus narices.

Que tendremos más de inteligencia artificial en 2025, puede ser predecible. Ahora, ¿qué nuevos temas, retos y hallazgos marcarán la ciencia y tecnología durante el próximo calendario? “¡Eso habría que verlo, compay!”, diría Elpidio.