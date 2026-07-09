La corona es azul

Industriales venció a Las Tunas y se apoderó del título en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Los Leones de Industriales capitalizaron el cetro de la IV Liga Élite, al vencer este martes a los Leñadores de Las Tunas con pizarra de 8-2.

Sí, tuvieron que pasar 16 años desde la última vez (2010), en este caso, en series nacionales.

Los números del partido: Industriales ocho carreras, 12 imparables y cero error. Las Tunas (2-6-0).

El triunfo fue a la cuenta del derecho Fher Cejas, quien en cinco entradas permitió una sola anotación. Lo perdió el zurdo Geonel Gutiérrez.

Por los ganadores Andrys Pérez y Yasiel Santoya la botaron de cuadrangular.

De este modo los dirigidos por Guillermo Carmona liquidaron el play off en el quinto juego y no fue necesario el retorno a La Habana, a no ser para concretar el festejo.

El jugador más valioso de la postemporada resultó ser el relevista refuerzo de los Leones, Yuniel Batista. El avileño mantuvo inmaculada la pizarra en 13.1 inning de labor, incluidos dos del último partido, además de que salvó cuatro encuentros.

Así que muchas felicidades a todo el equipo azul y a los aficionados de la capital. Es un triunfo inobjetable. Fueron los mejores durante toda la campaña. Y aplausos también para los tuneros, que han sido el elenco más estable en los últimos años dentro de la pelota cubana y repiten el segundo lugar de la temporada anterior.

Estas fueron las pizarras de los cinco partidos:

4-3 Industriales

9-0 Las Tunas

3-1 Industriales

5-3 Industriales

8-2 Industriales