La Cuba sí está ahí

Un mercado que pone en la cocina hogareña lo que entrega la tierra

Fotos. / Pastor Batista Valdés

Con la Empresa Agropecuaria La Cuba, de Ciego de Ávila, no sucede lo que puede estar ocurriendo ahora mismo con otras similares del país.

Entre miles de personas es habitual la interrogante: ¿Dónde se meten todas esas producciones que salen por los medios de comunicación?

Más allá del modo en que sus viandas y frutas llegan a placitas o puntos de venta del territorio, y de la permanente sistematicidad con que son enviadas hacia destinos como la capital cubana, otras provincias o el turismo, la apertura de un mercado en la ciudad cabecera avileña abre puertas cada día para que miles de ciudadanos concurran a realizar sus compras.

Inaugurado el 25 de julio, víspera del aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el mercado funciona todos los días, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (de lunes y sábado) y hasta el mediodía los domingos.

Aunque vende más barato, el mercado recauda alrededor de medio millón de pesos cada día.

Según explica la joven Yamila Rodríguez Zada, administradora de la unidad, la empresa La Cuba se encarga de abastecer directamente, más de una vez al día, incluso, con una variedad que rebasa la veintena de productos frescos o en conserva, entre los cuales acapara la mayor atención el plátano fruta, de probada calidad y exquisito sabor.

Muy visitado, con ascendente nivel de aceptación y sin quejas hasta el momento de la población, el mercado vende diariamente alrededor de medio millón de pesos.

Además de la ventaja que significa acceder a una oferta amplia y segura, atrae el favorable comportamiento de precios inferiores a los que predominan en placitas, otros puntos y, desde luego, vendedores y revendedores ambulantes.

Plátano fruta: el producto más demandando allí.

Otro elemento de interés es que la venta es regulada. Cada consumidor puede comprar hasta 10 libras de cada producto.

Tal medida evita el acaparamiento (tan común en cualquier lugar del archipiélago), fenómeno muy nocivo que suele propiciar la reventa de producciones a precios abusivos, en detrimento de la población y en particular de los sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad.