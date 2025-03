“La escritura como el buen té necesita reposo”

Conversación exclusiva para Bohemia con el renombrado intelectual, poeta, ensayista, crítico literario, editor y traductor, Virgilio López Lemus, a quien se dedica la 33 Feria Internacional del Libro junto a la doctora Francisca López Civeira

Fotos. / Leyva Benítez

Crea cosmos propios en el hogar habanero donde lo rodean pinturas, fotos, plantas reverdecidas, libros de su autoría y ajenos; en fin, las pródigas fortunas de la cultura y del arte que cultiva con perennes afanes indagatorios. Conversamos animados por la grata atmósfera y nuestro interés de descubrir lo no dicho sobre su vida profesional rica en saberes, investigaciones y hallazgos.

Lo nutren todas las artes.

Numerosos premios literarios, distinciones y publicaciones validan la excelencia del Doctor en Ciencias Filológicas Virgilio López Lemus (Fomento, 1946), Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Ciencias de Cuba. Los caminos elegidos como ensayista, crítico literario, editor, y traductor lo han conducido en una dirección: “Soy un poeta, amo tanto la poesía que me he dedicado a estudiarla”, confiesa. Nos permite conocer su intimidad acunada por ideas, añoranzas y pensamientos. Gustoso destaca el volumen publicado para esta Feria, Escuchando en la oscuridad (Ediciones Icaic). Se trata de una compilación enfocada en la Poesía cubana sobre Cine. En el texto incluyó dos poemas inéditos, Experiencia del cine y Con Alberto en la Cinemateca. Ambos ilustran además de belleza e imaginación compromisos éticos y estéticos asumidos con las palabras y las imágenes. Afable, comunicativo, habla despacio, activa la memoria. “Fui un lector voraz desde la niñez. La lectura me llevó al mundo de la literatura y a la vocación por el impulso poético. Mi tía Isabel Lemus escribía radionovelas. Le debo muchas de mis motivaciones. Me place ser coautor y editor del libro que ella inspiro junto a la tradición familiar y al pueblo de Fomento. Lo publicará la editorial Luminaria”.

Hombre culto, sensible, domina una amplia y diversa cartografía de saberes. Es elocuente al decir: “La poesía tiene capacidad salvadora. Beneficia a las personas, sirve de consuelo en circunstancias difíciles. Apenas medita, sonríe. “Escribo la poesía a mano porque me permite la corrección inmediata. Después la perfilo en la computadora. Trabajo todos los días durante la mañana y por la tarde reviso. Siempre pienso en el lector general no en el erudito. Lo fundamental es socializar la literatura dirigida a las mayorías”

Sin ocultar el entusiasmo, apunta precisiones que evidencian resultados de estudios sistemáticos: “La poesía cubana se integra de forma natural a las corrientes básicas que mueven la creación lírica del español y recibe, como toda literatura nacional, los influjos de variadas poéticas de diversas lenguas. En materia de literatura, Cuba es un país desarrollado. La poesía de la Isla es un hecho cultural insoslayable en la comunidad idiomática de la lengua española. En ella se manifiesta una gran intercomunicación entre tendencias (social o intimista); corrientes (vanguardistas, neorromántica, coloquialista) o líneas temáticas expresivas; así como intertextualidad entre diversas literaturas nacionales o géneros. Siquiera sea para loables fines de estudio, no es fácil reducir a un esquema esa compenetración que se ofrece como proceso natural en la historia”.

Siempre recomienda tener una biblioteca ordenada.

Ante este sabio maestro, de ningún modo podemos obviar la interrogante obligada: ¿Diríamos que existe en Cuba una identidad poética? Asiente reflexivo al expresar: “En todo caso, para tal afirmación, habría que saltar del género literario y ver cómo los cubanos se expresan de maneras poéticas en la danza, el deporte, el trabajo y la pasión con que vivimos el día a día. El siglo XXI rompe aquel viejo eslogan que rezaba; sin azúcar no hay país, con el cierre de centrales azucareros y la caída de tal producción, que en un tiempo fue casi la única o al menos la más importante de la Nación. ¿Pero podría haber país sin poesía? Responde el desarrollo de la conciencia nacional. Cuba es uno de los países de mayores dones y dotes para captar y expresar la poesía”.

Observador sagaz, inteligente, el destacado intelectual aporta obras literarias devenidas referentes para generaciones. Los aprendizajes acumulados en el Instituto de Literatura y Lingüística durante 22 años y más tarde el desempeño como editor en la Editorial Letras Cubanas influyen de manera decisiva en su pensamiento creativo.

“La escritura como el buen té necesita reposo. Respeto mucho la redacción de estilo. Nunca lo perdamos de vista, la edición es un trabajo especializado de profesionales que acumulan años de experiencias en la revisión de textos. Estos nunca están terminados, ni siquiera cuando se publican. En ocasiones, el ensayo y la crítica literaria adolecen de escasa altura estética con un español pobre en léxico. Ocurre debido a tendencias facilistas literarias y periodísticas”.

La naturaleza lo inspira.

Tras la breve pausa, comparte otras satisfacciones. “Estudiar, estudiar, estudiar son los caminos para aprehender raigambres y esencias. Siempre vuelvo a José Martí, José Lezama Lima, Gastón Bachelet y Juan Marinello. Sus excelencias literarias seducen; pues alimentan las ideas y el pensamiento crítico”.

En su cosmos continúa activo este maestro poeta Virgilio López Lemus siempre dispuesto al acto de crear nutriéndose de todas las artes sin límites de épocas o geografías; considera que son una necesidad humana no un lujo ni un adorno.