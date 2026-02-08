La locura, no fue azul

Matanzas venció a Industriales 15-11 y avanzó a la final. Declaraciones a BOHEMIA de Armando Ferrer, director técnico de los Cocodrilos

El soleado cielo azul habanero se llenó de pelotas que sobrepasaron la cerca del Latinoamericano. Pero una de ellas acabó por nublar la esperanza de los Leones y, de paso, convirtió lo imposible en un hecho real, a tono con las características de la Serie Nacional 64.

Cuando José Noroña despidió la esférica con las bases llenas en el final del décimo episodio, finalizó una remontada increíble, en un juego loco, que dio el boleto a los matanceros para jugar la gran final de la Serie Nacional 64.

Conversé con Armando Ferrer, quien estaba todavía emocionado e incrédulo en el terrero del Coloso del Cerro, una vez concluyó el compromiso. «Un play off increíble. Creo que además ellos tuvieron mala suerte. No es fácil perder así. De todos modos, el mérito es nuestro por batear a la hora buena. Es una pena que no hayamos podido disfrutar allá junto a la afición matancera».

Lo cierto es que hubo seis jonrones. El primero fue una soberbia línea conectada por Ariel Martínez en el cuarto capítulo con un compañero en circulación, que le dio la ventaja a los yumurinos.

En momentos en que todo parecía estar en calma, aparecieron dos batazos letales. Par de vuelacercas consecutivos: Ariel Hechavarría, con uno a bordo, y Jorge Enrique Aloma, larguísimo por el left field que igualó el marcador parcial.

Otro enorme, esta vez de Ángel Alfredo Hechavarría, a la segunda sección de gradas, por encima de la varilla del jardín izquierdo, llegó en el séptimo capítulo.

Y habría más. Roque Tomás, quien había sustituido a Yasmani Tomás como corredor, la despidió con un hombre en base en el octavo inning.

Vale la pena detenernos para destacar también la gran labor del relevista Rafael Orlando Perdomo, quien fue la figura clave del bullpen azul. Mereció ganar, pero el último out del choque nunca llegó. Juan Xavier Peñalver fue el designado para hacerlo y no lo consiguió. Los Cocodrilos, con dos outs en el noveno, pisaron el plato nada menos que seis veces e igualaron la pizarra.

En extrainning llegaría la mayor pesadilla para Frank Herrera. En sus números, y sobre todo en su memoria, quedará guardado el último cuadrangular, conectado por José Noroña con las bases llenas. Matanzas, en un estadio de locos, pero no azules, avanzó a la gran final, que posiblemente se juegue también ahí.

De momento, esperan por su rival, pues en el otro cotejo semifinal Artemisa venció a Las Tunas 5-3 y extendió el duelo, al menos por una jornada más. Ahora marcha (3-2) a favor de los orientales, por lo que se jugará el sexto choque, este lunes a la 1:30 p.m.

Como se conoce, las semifinales se han seguido efectuando en las mismas sedes, debido al desabastecimiento de combustible en el país, o sea, sin retorno hacia Las Tunas y Matanzas.

La final comenzará al segundo día de concluidas las semifinales en una sede neutral de occidente, aún por definirse. Serán cuatro choques consecutivos, una pausa de un día, y otros tres de ser necesarios. El pitcheo estará libre.

Serie de las Américas

A Cuba no le ha ido bien en Venezuela. /Panchito González

A modo de recuento, Cuba ha sumado dos derrotas en la segunda edición del torneo que se desarrolla desde el pasado jueves en Venezuela y se encuentra contra la pared en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Cayó tendida al campo 5-4 ante Leones de León (Nicaragua). Y luego frente a los anfitriones, Navegantes del Magallanes, 8-4.

Al cierre de este escrito los dirigidos por Germán Mesa jugaban ante el club argentino Daom, el más débil del torneo. Recordemos que se trata de la base de la escuadra que en marzo próximo nos representará en el VI Clásico Mundial de Béisbol.