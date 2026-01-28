La pelota que no vi (II)

Artemisa e Industriales: clasificados a las semifinales

Dos importantes partidos tuvieron lugar este martes en la continuación de los cuartos de final de la Serie Nacional 64.

En una ocasión anterior, publiqué: “La pelota que no vi”, la primera parte de un texto inspirado en la falta de fluido eléctrico.

Esta vez, en la segunda entrega de esta penosa saga, tuve luz, pero no hubo televisión hasta la parte baja de la cuarta entrada del choque Mayabeque-Industriales, y con no pocas dificultades, debido a problemas con la señal de Internet, según explicaron en Tele Rebelde. Por demás, el Artemisa-Holguín no se transmitió. Así que como decimos en buen cubano: “cuando no es Juana, es la hermana”.

En definitiva recurrí, como tantas veces, a la magia de la radio, para poder enterarme desde el principio de las acciones. Y es lógico el replay se cogió una parte del día libre. Más que lamentable que algo así ocurra en medio de la postemporada.

Pero vamos a los hechos. Artemisa se convirtió en el segundo invitado a las semifinales, toda vez que ese juego acabó antes que el de Industriales. Se unieron así a Matanzas, ya sabemos, el pasado domingo barrió a Sancti Spíritus.

Los Cazadores derrotaron a Holguín en el quinto choque con pizarra de 6-4, para poner punto final al pareo (4-1).

Pegaron nueve imparables y fueron más productivos, pues a sus rivales no les alcanzó con 11. Destacaron madero en mano Osmel Solano (4-2 y tres remolques), Osbel Pacheco (3-2 y par de empujadas), Dayan García (2-1) y Andy Cosme (4-1 y uno traído para el plato). Lo ganó Israel Sánchez y la derrota fue a la cuenta de Frank Navarro. Hubo punto por juego salvado para José Ángel García. Por los Cachorros, Nelson Batista, conectó el único jonrón del compromiso.

En el otro duelo del día Industriales venció a Mayabeque 5-3 y se convirtió en el tercer clasificado a las semifinales.

La disputa volvió a ser tremenda entre estos dos conjuntos. En el principio del noveno inning un cuadrangular de Yasmani Tomás con un compañero en circulación, de línea por el left field, ante los envíos del relevista Marlon Vega, puso la diferencia definitiva en la pizarra.

El éxito fue para Rafael Orlando Perdomo, su tercero de la postemporada, siempre en función de relevista. Salvó Juan Xavier Peñalver, quien sacó el noveno episodio permitiendo solo dos hits.

Así que este miércoles se desarrollará un solo choque. Las Tunas y Villa Clara se verán por sexta vez, ahora en el Julio Antonio Mella. Los Leopardos están a una victoria de avanzar a las semifinales, mientras que los Leñadores necesitan pegar dos veces, pues el cotejo marcha (3-2) a favor de los anaranjados.

Ojalá coincidan mi electricidad y la transmisión de televisión. Una fusión difícil. Por cierto, se me fue la luz segundos después del out 27. ¡Gran sincronismo!