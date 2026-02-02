La pelota que no vi (III)

Matanzas dio primero en el play off semifinal de la Serie Nacional 64, mientras La Habana lo vivió fría y apagada

Este domingo a la una y media de la tarde, cuando inició la muy esperada semifinal entre Matanzas e Industriales, había un déficit energético en la capital cubana de 339 megawatts, distribuidos entre los seis bloques.

Imagino que muy pocos pudieron ver por televisión el importante primer partido del duelo, que tuvo por sede al estadio yumurino Victoria de Girón.

Yo me incluyo entre los más fieles del Bloque 3, por lo que tuve que recurrir a métodos alternativos para enterarme de los hechos.

Y sí, los Cocodrilos se llevaron el primer éxito del pareo ante los Leones, con pizarra de 4-1.

Los locales conectaron 10 indiscutibles por solo siete de los capitalinos. La victoria fue a la cuenta del abridor Yoennis Yera. En seis capítulos completos ponchó a dos y permitió una limpia, la única de los azules, por jonrón de Yasiel Santoya en la primera entrada. Lo perdió Raymond Figueredo, pues a sus números fueron las cuatro anotadas por los locales. Hubo también punto por salvamento para el relevista Armando Dueñas.

Fue una tarde muy fría, con sensaciones térmicas en buena parte del país, incluida la sede, de aproximadamente 13 grados Celsius. De todos modos, nada detuvo las acciones ni tampoco la presencia de los muchos aficionados que se dieron cita en el recinto.

Fue inevitable para mí recordar entonces la Serie de Estrellas, un torneo inédito efectuado entre enero y febrero de 2024 en ese mismo estadio, con presencia de representativos de México, Venezuela y Artemisa, además de los locales y a la postre campeones de Matanzas. Había ido antes a esa ciudad y no recuerdo temperaturas tan bajas como aquellas. No pocos temblamos sentados en los asientos metálicos ubicados detrás de la malla.

Para este lunes, de seguro con frío otra vez, se jugará el segundo choque entre Cocodrilos y Leones. Al unísono dará inicio el otro pareo semifinal, Las Tunas versus Artemisa, en el Julio Antonio Mella, escenario que también he visitado muchas veces y del cual solo guardo recuerdos puramente veraniegos. ¿Podrá el frío apagar el calor de sus gradas? Lo dudo. ¿Tendré corriente para verlo por televisión? No tengo la respuesta.