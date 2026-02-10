La pelota que no vi (IV)

Las Tunas es el otro finalista de la Serie Nacional 64. Enfrentará a Matanzas a partir del próximo miércoles

Otro largo apagón me privó de ver el sexto choque de la semifinal entre Las Tunas y Artemisa.

Nada nuevo. Pero sin duda me perdí un gran partido. La diferencia fue de tan solo una carrera, 4-3. Y Las Tunas, el bicampeón defensor, está vivo para defender su título en otra final, ahora ante Matanzas.

Los Leñadores pegaron 11 imparables, por 10 de los Cazadores. Entre lo más destacado, estuvo el gran relevo, de seis episodios, de Keniel Ferraz, ganador del encuentro. Permitió una sola limpia, a la altura del octavo inning. Y también una jugada decisiva en home, pues fue el out 26 del juego, y pudo haber sido el empate.

Recordemos que la final comenzará al segundo día de concluidas las semifinales, o sea, el próximo miércoles, en una sede neutral de occidente, en este caso el Estadio Latinoamericano. Serán cuatro choques consecutivos, una pausa de un día, y otros tres de ser necesarios. El pitcheo estará libre.

Serie de las Américas

Cuba sumó su segunda victoria en Venezuela. /Panchito González

El equipo cubano que disputa en Venezuela la segunda edición de la Serie de las Américas, consiguió este lunes una remontada increíble, para derrotar a Curazao 14-12, y se mantiene en la pelea por avanzar a las semifinales del torneo. Los nuestros produjeron un racimo de 11 en el sexto capítulo y tienen balance de dos éxitos e igual número de reveses.