Una parte de lo más destacado tras el inicio de los play off de la Serie Nacional 64, en pleno déficit energético

Bastante de lo acontecido en el arranque de los cuartos de final de la Serie Nacional 64 lo escuché gracias a la magia de la radio. Y es que el fluido eléctrico ha ido en contra de la mayoría de los aficionados al béisbol por estos días, en coincidencia con el arranque de la tan esperada postemporada de la pelota cubana.

Sé que muchos se identificarán entonces cuando titulo: «La pelota que no vi». Aunque una cosa no quitó a la otra. Hubo déficit energético, pero no de emociones.

Los primeros apuntes de los cruces nos dejaron de todo para repasar. A continuación, adelanto lo que para mí fue lo más destacado: la división de honores en el duelo Mayabeque-Industriales y la victoria de Villa Clara sobre Las Tunas.

Inicio por la marcada rivalidad entre Mayabeque e Industriales, un duelo entre conocidos vecinos que se presagiaba reñido y no defraudó.

En el primer desafío brillaron los abridores Raymond Figueredo y Yadian Martínez. Un hit decisivo de Yosvani Peñalver y el cierre de lujo del relevista Rafael Orlando Perdomo, trajeron la apretada victoria azul con remontada incluida 4-2.

Al día siguiente los de casa se rebelaron. José Ignacio Bermúdez hizo suyo al Estadio Nelson Fernández. Transitó durante 7.1 inning y permitió una sola carrera.

El derecho contó con el apoyo de su novena. Por cierto, hubo movimientos importantes en el orden con respecto a la presentación anterior y dieron resultado. Pegaron 11 imparables para inclinar la pizarra a su favor 7-1.

Como nota negativa debo mencionar la ausencia del replay durante casi la mitad de los juegos del martes, debido precisamente a la falta de fluido eléctrico en el Estadio Latinoamericano, sede de la oficina de los árbitros encargados.

El próximo viernes los Leones recibirán ahí mismo, en sus predios del Coloso del Cerro, a los Huracanes, mientras que los Cazadores de Artemisa deberán hacer lo propio con los Cachorros de Holguín, aunque este duelo marchaba con ventaja para los orientales, que ganaron el primero 6-3, pero el segundo se había detenido por lluvia cuando vencía de manera parcial la visita 3-0.

Los otros dos pareos comenzaron este miércoles.

La gran sorpresa para mí la mencioné antes. Fue la derrota del vigente campeón, Las Tunas, ante Villa Clara en el Julio Antonio Mella, una instalación donde los Leñadores son casi invencibles.

Los Leopardos sacaron una ventaja importante en el cotejo y con marcador de 10-4 dieron un golpe firme en sus aspiraciones de extender la racha ganadora, después de su andar en la etapa clasificatoria, de lo cual tanto se habló. Recordemos que en partidos de recuperación triunfaron nueve veces consecutivas para llegar a la actual postemporada. ¿Seguirán los naranjas así? Veremos.

Finalmente, Matanzas derrotó a Sancti Spíritus con amplio margen, 10-1 en el Victoria de Girón. Lo ganó Yoenni Yera y el derrotado fue Carlos Benavides.

Este jueves proseguirán los cruces de cuartos de final Leñadores-Leopardos y Cocodrilos-Gallos. A la espera de lo que se decida con el sellado por lluvia Holguín-Artemisa en el Calixto García.