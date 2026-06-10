La recta final

Estadísticas, posibilidades, replay y expulsiones, casi al cierre del calendario regular de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Tan solo dos subseries nos separan del inicio de los play off semifinales en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, y los seis equipos tienen posibilidades matemáticas de estar.

Incluso Matanzas, el último lugar de la tabla de posiciones, se ubica a tres juegos y medio del cuarto puesto, hasta los resultados del pasado lunes.

En cuanto a los replay, siguen siendo clave en las decisiones de jugadas, según se precisó en una conferencia de prensa efectuada la tarde de este martes en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

Hasta el momento 11 de 20 retos han favorecido a los árbitros y nueve a los directores técnicos.

Los expulsados llegaron a ocho, pues se sumaron tres en la última semana. En su mayoría, la causa son reclamos en mala forma, hacia los encargados de impartir justicia.

Fher Cejas es el mejor lanzador del torneo en cuanto a ponches y PCL. / Facebook de Radio Coco

Si repasamos las estadísticas generales, encontramos que Las Tunas sigue, como ha sido desde hace varias semanas, al frente de los colectivos de bateo, ahora con average de 333.

El pitcheo más certero lo ostenta Industriales. Su promedio de carreras limpias (PCL) es de 4.69, único por debajo de cinco.

En cuanto a lideratos individuales, Hanyelo Videt, de Matanzas, posee el average más alto: 427, gracias a 35 imparables en 82 turnos. Yasiel González, de Holguín, es monarca jonronero, con 15 para la calle y también es el máximo remolcador: 37.

Entre los lanzadores, Fher Cejas, de Industriales, mantiene el mejor promedio de carreras limpias: 2.48, y es el más ponchador, con 24 retirados por esa vía.

En la reunión también se recordó a los mejores jugadores de la semana (MVP), correspondientes entre los días 22 y 30 de mayo. Se trató del diestro capitalino Andy Vargas, autor de una victoria y PCL de 1.13. A la ofensiva brilló el santiaguero, refuerzo de Artemisa, Harold Vázquez, tras registrar OPS de 1 657 y average de 450 (nueve imparables en 20 turnos), incluidos tres jonrones e igual número de dobles. Además, impulsó y anotó la misma cantidad de carreras: seis.

Para el jueves se prevén nuevas subseries, que como adelanté, son las penúltimas de la etapa regular. El líder de la clasificación, Industriales, recibe en casa a Holguín. El sotanero Matanzas el quinto lugar, a Artemisa. Y Las Tunas, segundo en el orden, a Mayabeque, elenco que de momento se incluye como cuarto, en la última casilla que da paso a la postemporada.