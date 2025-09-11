La vida y sus andares

Declaraciones a BOHEMIA de Osmel Cordero, nuevo director técnico de los Huracanes de Mayabeque

El capitalino Osmel Cordero, de pasado en Industriales, en el extinto Metropolitanos y recientemente en Mayabeque, es mánager debutante en la Serie Nacional 64.

Sus Huracanes, antes comandados por Michael González, están llamados a ser, al menos, uno de los principales animadores de la etapa clasificatoria.

Conversé con él durante su paso por el Estadio Latinoamericano con vistas a enfrentar a los Industriales.

–Dejar el terreno y sentarse en el banquillo de un año para otro, ¿qué tan difícil es?

–Es bastante complicado. Estuve jugando durante 14 series nacionales. Cambiar de rol de un año para otro siempre es difícil.

“Pero he asumido la tarea lo mejor posible. También tengo a mi favor que salí de este mismo grupo de atletas y los conozco. Es una ventaja importante. Ayuda a la hora de tomar decisiones”, dijo Osmel Cordero.

-Usted jugó aquí con Industriales y Metropolitanos, ¿cómo recuerda esa etapa?

–Una época inolvidable. Desde el inicio fue importante. Debuté con los Metros y recuerdo bien que muchos dimos los primeros pasos ahí.

–Cuenta con varias figuras consagradas, pero también 14 novatos en la nómina esta campaña.

–Sí, esos experimentados pueden guiar a los jóvenes. Tuvimos varias bajas importantes precompetencia. Ahora los recién llegados del sub-23 tienen espacio y así desarrollar su talento.

–Yasniel González, Lázaro Martínez y Jeison Martínez, tres bajas sensibles en el grupo.

–Tres establecidos como se dice. Eran parte de la columna vertebral del equipo. Ya no están, así que toca aportar a los más jóvenes.

–Marlon Vega y Roger Bolaños, dos lanzadores importantes reincorporados. ¿Cuándo llegan?

–Estarán con el grupo, posiblemente, la semana que viene. Se mantienen en México entrenando. Ya se les hizo el proceso legal y están autorizados. Serán dos altas seguras.

–¿Cuál es la rotación de abridores de Mayabeque? ¿El pitcheo es su principal arma?

–Sin duda es una de las principales fortalezas del grupo. La semana pasada tuvimos que hacer algunos ajustes como consecuencia de la lluvia, pero los cinco abridores establecidos son: Yadián Martínez, José Ignacio Bermúdez, Albert Valladares, Alyanser Álvarez y Luis Miguel Vázquez.

El juego se detuvo por lluvia en la quinta entrada. / Giovanni Martínez

–Aspiraciones para el equipo y pueblo mayabequense.

–A los aficionados que confíen. Mayabeque siempre va a dar batalla. Aspiramos a la mayor cantidad de victorias posibles en la etapa regular y poder colarnos en los play off.

Lo cierto es que en la todavía reciente Serie Nacional 63 Osmel Cordero bateó 218 de average, 22 imparables en 101 turnos al bate, incluidos un jonrón y tres tubeyes. Impulsó a 16 compañeros al plato.

Sin embargo, ahora con 40 años cumplidos tendrá mucho más peso sobre sus hombros. Le toca exigir el máximo a sus discípulos y, al mismo tiempo, predicar con el ejemplo; también, en ocasiones, apelar a la paciencia en el siempre caliente banquillo. Así es la vida y sus andares.

De momento los Huracanes de Mayabeque acumulan un solo éxito y tres reveses en la joven contienda, más un partido suspendido por las precipitaciones en la primera subserie efectuada contra Artemisa. El pasado martes se detuvieron las acciones también por lluvia en el Coloso del Cerro. Los dirigidos por Osmel Cordero iban delante con marcador de 5-3 cuando se jugaba la parte baja de la quinta entrada, lanzaba el derecho abridor José Ignacio Bermúdez y la había sacado del parque Maikol Barroso con uno a bordo.