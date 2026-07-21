La vuelta al mundo en una albóndiga

Pocas recetas han recorrido tantas fronteras como las albóndigas. Aunque hoy forman parte de la cocina tradicional de decenas de países, su historia comenzó mucho antes de que llegaran a Europa y América.
La palabra «albóndiga» proviene del árabe al-bunduqa, que significa «la bola». Los historiadores coinciden en que fueron los árabes quienes difundieron la preparación de pequeñas porciones de carne picada condimentada y moldeada en forma esférica durante su expansión por la península ibérica, entre los siglos VIII y XV.
Sin embargo, el concepto de mezclar carne molida con especias y otros ingredientes es aún más antiguo. Existen referencias a preparaciones similares en la antigua Persia y en el Imperio Romano, donde ya se aprovechaban los cortes menos tiernos de la carne triturándolos y combinándolos con hierbas aromáticas.
Con el paso de los siglos, cada cultura hizo suya la receta. En Italia nacieron las famosas polpette; en Suecia, las populares köttbullar; en Turquía, las köfte; mientras que en China existen diversas versiones elaboradas con cerdo o pescado. En América Latina, las albóndigas llegaron de la mano de la cocina española y adquirieron identidad propia al incorporarse ingredientes y sazones locales.
Una de las razones de su éxito es su extraordinaria versatilidad. Pueden prepararse con carne de res, cerdo, pollo, pescado o incluso vegetales y legumbres. Se sirven en salsa de tomate, en caldos, al horno, fritas o acompañadas de arroz y pastas, adaptándose a las tradiciones culinarias de cada región.
Curiosidades
- No nacieron en un solo país. Aunque España popularizó el término «albóndiga», sus antecedentes se remontan a antiguas cocinas de Oriente Medio.
- Su nombre tiene origen árabe. «Albóndiga» conserva el prefijo «al-«, característico de numerosas palabras heredadas del árabe en el español.
- Existen cientos de versiones. Prácticamente cada continente cuenta con una receta tradicional de albóndigas.
- Eran una forma de aprovechar los alimentos. Originalmente permitían utilizar pequeños restos de carne sin desperdiciar nada.
- Hoy también son vegetarianas. Garbanzos, lentejas, berenjena, quinoa y soja son algunos de los ingredientes que protagonizan versiones modernas.
En esta ocasión les traemos su variante en salsa.
Ingredientes:
●1 libra de carne molida
●2 cucharadas de cebolla molida
●2 cucharadas de ají molido
●2 cucharadas de puré de tomate
●1 taza de pan rallado o galleta molida
●Sal al gusto
●¼ de cucharadita de pimienta negra molida
●¼ de cucharadita de orégano molido
●¼ de cucharadita de comino molido
●1 taza de harina
●½ taza de aceite para freír
Ingredientes para la salsa:
●¼ taza de aceite
●1 cebolla picada a la juliana
●1 ají picado en tiras finas
●6 cucharadas de puré de tomate
●2 tazas de agua
●2 dientes de ajo
●¼ taza de catsup (salsa de tomate dulce)
●1 cucharadita de sal
●1 cucharadita de azúcar
●½ copa de vino seco o vino blanco
Preparación
Mezcla todos los ingredientes con la carne molida, menos la harina. Moldea unas bolitas con la carne preparada, pásalas por la harina. Calienta el aceite y fríe las albóndigas. Sácalas del aceite, déjalas escurrir.
En una olla de hierro prepara el sofrito para la salsa añadiendo todos los ingredientes. Cuando esté hirviendo echa las albóndigas y déjalas cocinar por 45 minutos con la llama mediana.
Para esta receta puede utilizar carne molida, de puerco, de pollo, de pavo o de res.