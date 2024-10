«Las acciones colectivas definen campeonatos»

Declaraciones a BOHEMIA de Alexander Urquiola, director técnico del equipo Cuba rumbo a la VI Copa del Caribe

El regreso de Alexander Urquiola al frente de un equipo Cuba de béisbol es un merecido estímulo por haber discutido la final de la Serie Nacional 63 con Pinar del Río.

Lo hará dirigiendo a la selección que participará en la VI Copa del Caribe, con sede en Nassau, Bahamas, del 23 al 28 de octubre próximos.

El mánager vuelve a la selección nacional tras sus incursiones al mando de la escuadra Cuba sub-15, con la cual obtuvo la medalla de plata en el mundial de Hermosillo, México, en 2022.

Los días de lluvia se improvisó bajo techo. / Giovanni Martínez

Ahora se trata de un reto nada menor, pues Cuba es el campeón defensor de esa lid regional. Recordemos que se impuso a Curazao 3-1 en el duelo definitivo hace un curso allá en Puerto Rico, en la quinta edición del certamen, éxito que fue noticia además porque cortó una racha negativa de ocho años sin títulos en eventos internacionales.

Pero la nómina de este elenco que viajará a Nassau en la tarde-noche del martes 22 de octubre no es la misma, pues debió armarse al mismo tiempo que una escuadra de más nivel para el mejor torneo de cierre de año: el Premier 12.

Por tanto, varios protagonistas de aquella victoria no figuran en este plantel, como -por ejemplo- Erisbel Arruebarrena, Roberto Baldoquín, Yadil Mujica, Roel Santos y Yoenni Yera.

Para adentrarnos en la realidad de estos puntos hablé con Alexander Urquiola al concluir una jornada de entrenamiento en el Estadio Latinoamericano.

-¿Siente presión o motivación como director técnico al frente del equipo campeón defensor de la Copa del Caribe?

-Estoy muy motivado y con deseos de que empiece el torneo. Esta será también una experiencia importante para mí como mánager.

-Hay un equipo superior en el superior torneo, el Premier 12, ¿cuánto podría afectar esta realidad?

-Es cierto que hay una diferencia, pero también es muy positivo conformar un elenco de talentos para una lid de estas características, porque ellos son en definitiva el futuro. Las figuras jóvenes necesitan experimentar desde ahora la sensación de competir fuera del país.

-¿Cuál área de Cuba ve más fuerte precompetencia?

-Las tres. Esta es una escuadra equilibrada. Debemos saber explotar la velocidad en función de la ofensiva, ya que predominan varios atletas rápidos. Así que buscaremos elaborar jugadas de ese tipo para fabricar carreras.

-¿Cree que ha sido buena la preparación? La lluvia y los apagones han hecho de las suyas.

-Afortunadamente no hemos dejado de entrenar. Improvisamos bajo techo los días de lluvia y usamos el terreno cuando cesó. En estos días nos hemos tenido que superar para acercarnos al plan de preparación que ideamos. De todos modos siempre hay que pensar en situaciones que puedan presentarse, como ocurrió en este caso.

-¿Cuánto hemos podido estudiar a los rivales?

-Sabemos que por trayectoria e historia República Dominicana y Curazao son los más fuertes, pero no debemos confiarnos contra los demás.

-El primer juego será ante uno de los oponentes más nobles en el papel, Sint Maarten: ¿piensa utilizar al mejor lanzador?

-Tenemos algunos lanzadores que yo considero están en igualdad de condiciones y serán abridores: José Ignacio Bermúdez, Albert Valladares, Enyer Rodríguez y Eliander Bravo.

-¿Hay alguna posición en el campo que le provoque un feliz dolor de cabeza?

-Una de las mejores características que tiene este equipo es la versatilidad de unos cuantos jugadores. Se han desempeñado en distintos puestos dentro del campo y no les afectaría psicológicamente el hecho de asumir otro rol. Podemos hacer muchos cambios, porque tenemos dos y hasta tres variantes en algunas posiciones.

-¿Puede dar algún adelanto de la alineación titular?

-Denis Peña cubrirá la primera base y será cuarto bate. Entre Jean Lucas Baldoquín y Euclides Pérez estará el designado. La antesala la defenderá posiblemente Rodolexis Moreno y como torpedero Adrián Pérez. La segunda Yulieski Remón y el receptor Jorge Rojas. En los jardines jugarán como titulares Francisco Martínez, Darian Palma y Carlos de la Tejera. De cambio usaremos a Elicer Arrechavaleta, tanto para defender como correr las bases.

-¿En un torneo corto como este hay que mover el banco rápido si algún regular no rinde?

-Así es. Son pocos días por lo que no hay tiempo para meditar demasiado.

-Las enseñanzas para con Alexander de su padre Alfonso Urquiola, grande como pelotero y mánager.

-Ha influido muchísimo. Gracias a él es que estoy aquí. Es un privilegio tenerlo cerca.

-Su mensaje para el pueblo cubano que seguirá el evento.

-Vamos a salir a ganar el campeonato. Van a ver un equipo aguerrido, con actitud y disciplina. Yo siempre lo resumo todo en una frase: las acciones individuales definen partidos, las colectivas, campeonatos.

El juego chiquito se practicó en el Estadio Latinoamericano. / Giovanni Martínez

Así están las expectativas en el alto mando. Lo cierto es que del 23 al 28 de octubre viviremos la aventura en Nassau.

El estadio Andre Rodgers -nombre del primer bahameño que jugó en Grandes Ligas- será nuevamente testigo de la historia. En ese campo totalmente sintético, Puerto Rico se llevó el título en la cuarta versión del torneo.

Allí Cuba se batirá esta vez con Curazao, oro en 2021 cuando fueron los organizadores y nos derrotaron en la final, y plata en 2023 una vez se concretó la revancha, pues les vencimos nosotros; Sint Maarten, también descendientes de neerlandeses, debutante en este tipo de evento y primer rival de los nuestros el día de apertura; República Dominicana, monarca de las dos primeras ediciones; Islas Vírgenes de los Estados Unidos y el país anfitrión.

En varios trabajos previos, donde toco otros aspectos relacionados con el certamen, colgué el calendario completo de Cuba. Por su importancia lo repito a continuación. La hora local coincide con la nuestra:

-23 de octubre vs. Sint Maarten 11:00 a.m.

-24 de octubre vs. República Dominicana 11:00 a.m.

-25 de octubre vs. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 11:00 a.m.

-26 de octubre vs. Bahamas 7:00 p.m.

-27 de octubre vs. Curazao 3:00 p.m.

-28 de octubre (discusión de las medallas) 3:00 p.m. (bronce) 7:00 p.m. (oro).