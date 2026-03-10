Lluvia allá, apagón aquí

Cuba cedió ante Puerto Rico 4-1 en el VI Clásico Mundial de Béisbol

El elenco cubano cayó por primera vez en el VI Clásico Mundial de Béisbol, fue ante Puerto Rico, con pizarra de 4-1.

A las siete de la tarde, hora pactada para el inicio del importante juego que daba el pase directo a la siguiente instancia al ganador, llovía en San Juan, y en La Habana había un déficit electroenergético.

Estuve en ese gran porciento de perjudicados –no por la lluvia, sino por el apagón– así que me las arreglé, como hicieron muchos, para enterarme de lo que iba ocurriendo con el Team Asere, que ilusionaba por llegar invicto a esta tercera presentación.

Y ni por aplazarse el inicio de las acciones alcancé a ver algo por televisión, la luz nunca vino.

Supe, gracias a la magia de la radio, que en un abarrotado Estadio Hiram Bithorn los anfitriones y favoritos del Grupo A tomaron el mando por un tubey de Martín Maldonado, quien limpió las bases (llenas) y puso fin rápidamente a la labor del abridor cubano, Julio Robaina, en la misma segunda entrada.

El zurdo de 24 años no pudo sacar a relucir su experiencia en circuitos profesionales estadounidenses, especialmente en el sistema de Ligas Menores, donde ha figurado en seis temporadas, y cargó con el revés.

Del otro lado, el derecho Elmer Rodríguez anduvo con mejor paso. El prospecto de 22 años perteneciente a la franquicia de los Yankees de New York, acostumbrado a superar las 95 millas por hora, defendió bien el box de los locales.

Extendió su labor hasta el tercer capítulo, apenas le pegaron un imparable –tubey de Yiddi Cappe– regaló tres boletos, propinó igual número de ponches y no permitió carreras.

La cuarta anotación de los boricuas llegó por un fly de sacrificio de Carlos Cortés en la parte baja del quinto episodio, a la cuenta del relevista Josimar Cousín.

Por cierto, la dirección cubana otra vez anduvo fina con el manejo del bullpen, aprovechando su profundidad y velocidad, superior a todo lo vivido en anteriores clásicos.

Pero la ofensiva no acompañó. Se tomaron 10 ponches y pegaron apenas dos jits. Tan solo consiguieron descontar una a la altura del sexto inning, por doblete remolcador de Alfredo Despaigne, quien encontró a Ariel Martínez en circulación.

Tras este resultado los dirigidos por Germán Mesa tienen balance de dos victorias y una derrota. Recordemos: el cierre de la fase de grupos será ante Canadá, este miércoles a las tres de la tarde, hora de nuestro país, en un choque que por lo acontecido, será de vida o muerte para ambos conjuntos.

Los norteños acumulan (1-1) y deberán enfrentar al ya clasificado a cuartos de final, Puerto Rico, antes que a los nuestros, en el horario nocturno del martes, día de descanso, y seguramente también de estudio del contrario para Cuba.