Lo que el Clásico dejó

La ausencia de Cuba en los cruces y el título de Venezuela

Cuando bajaron las cortinas del VI Clásico Mundial de Béisbol, el equipo cubano estaba desde hacía rato fuera del escenario.

El manejo del staff de lanzadores fue lo mejor de Cuba en el torneo. / mlb.com

La gente en la Isla, a pesar de permanecer apenas sin electricidad, no perdió pies ni pisadas al equipo de las cuatro letras y al espectáculo en general. El debate no frenó en las calles.

Los dirigidos por Germán Mesa arrancaron con buen ritmo. Sin embargo, el bateo oportuno y de largo alcance de los dos primeros juegos fue a la postre un espejismo que ilusionó a los aficionados cubanos.

Conectaron cuatro jonrones. Un par ante Panamá: Yoelquis Guibert y Yoan Moncada. Dos más frente a Colombia: Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena.

En cambio, después los bates se enfriaron sobremanera.

Ante Puerto Rico, anfitrión del Grupo A, pegaron solo dos indiscutibles: tubeyes de Yiddi Cappe y Alfredo Despaigne. El capitán granmense fue quien remolcó la única carrera de los nuestros en ese compromiso.

Luego, en el de Canadá quedó impresa la peor imagen de los nuestros sobre la grama del Estadio Hiram Bithorn. Se jugaban la vida y sin embargo cometieron tres errores a la defensa, mientras otros no fueron a la hoja de anotación.

Ante el pitcheo de los norteños se poncharon 13 veces y pegaron solo cinco imparables. Ello a pesar de varios cambios en la alineación.

Lo mejor de Cuba

Aunque el balance total no fue positivo, hubo algo para subrayar a favor de los nuestros: el manejo del cuerpo de lanzadores. A mi juicio fue lo mejor de Cuba en la competición.

Se usaron relevos cortos. No se esperó demasiado en la sustitución. Hubo situaciones interesantes. Por ejemplo, recuerdo que el derecho Luis Miguel Romero vino a trabajar con las bases llenas y su función fue sacar el tercer out de la séptima entrada contra Colombia.

Es cierto que esto sale mejor cuando se dispone de un staff profundo, como fue el caso esta vez. Sin embargo, creo que se puede ensayar, como ya hacen algunos equipos en nuestros torneos domésticos, aunque el nivel no es ni de lejos parecido.

Los bates estuvieron oportunos en los dos primeros juegos. / mlb.com

En el plano individual sobresalió Ariel Martínez a la ofensiva. Además de pegar uno de los cuatro jonrones del elenco antillano, se embasó en todos los partidos, promedió para average de 462 (13-6) e impulsó cuatro carreras.

En definitiva, terminó rápido el sueño de los dirigidos por Germán Mesa en el campeonato de selecciones nacionales de mayor nivel en el mundo del béisbol: el Clásico Mundial.

A priori se sabía que sería difícil. Dos éxitos contra Panamá y Colombia, y par de caídas ante Puerto Rico y Canadá, resumen el balance de 2-2.

Ninguna sorpresa. Aunque es la primera vez que un equipo cubano no avanza a cuartos de final en seis ediciones del torneo, ciertamente este es el nivel que tenemos ahora mismo. Claro, hubiera sido superior con otras incorporaciones de peloteros que militan en Grandes Ligas. Ojalá se puedan dar en el futuro. Es el deseo de todos.

El Clásico, como evento, sí cumplió con las expectativas. Terminó por todo lo alto. Venezuela se colocó la corona por primera vez en su historia, tras disponer de Estados Unidos en una final muy disputada e inédita, acabó con pizarra de 3-2, en un enloquecido LoanDepot Park de Miami, repleto de fanáticos de ambos bandos.

La mayor sorpresa de la lid corrió a cargo de Italia, entre los cuatro grandes por primera vez. Aunque también lo de Venezuela fue notable, incluso antes del cetro el país entero celebró de lo lindo, cuando vencieron a Japón en cuartos de final, campeón defensor, tres veces monarca y gran favorito.

¿Qué sigue?

Al cierre de este escrito se divisaba en el horizonte cercano otro torneo internacional. Esta vez sería Matanzas, el titular de la Serie Nacional 64, quien nos representaría en la Baseball Champions League, del 24 al 29 de marzo, en México.

A los dirigidos por Armando Ferrer se sumaban ocho refuerzos:

–Frank Abel Álvarez (Pinar del Río)

–Raymond Figueredo (Industriales)

–Rafael O. Perdomo (Industriales)

–Brander Guevara (Artemisa)

–Luis Vicente Mateo (Cienfuegos)

–Yulieski Ramón (Granma)

–Alexei Ramírez (Pinar del Río)

–Andy Cosme (Artemisa).

Allí enfrentarían a Diablos Rojos (México), Kane County (Estados Unidos), Dantos (Nicaragua) y CTBC Brothers (Taipei de China).

Más adelante la selección nacional cubana tendrá como principal propósito enfocarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el cual se efectuará del 24 de julio al 8 de agosto.