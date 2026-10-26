Lo sabíamos, pero…

El fracaso en Bakú invita a mirar más allá del tatami: las enormes dificultades materiales golpean al deporte cubano; también resulta imprescindible revisar métodos, decisiones y responsabilidades…

Cuando anunciamos la llegada del Campeonato Mundial de Judo, lo hicimos –como dicta el oficio– sin esconder las señales de alarma. Recordamos la actuación empalidecida que presenciamos a pocos metros en los Juegos Olímpicos de París y lanzamos una pregunta inevitable: ¿Un desquite o no para Cuba?

Orlando Polanco, quinto en Budapest 2025, esta vez cayó en su debut. / prensa-latina.cu

Además, advertimos algo ya confirmado: en un escenario donde Japón, Georgia, Francia y Corea del Sur imponen el ritmo, llegar al podio era muy complicado.

Lo visto por un colega en Bakú

El periodista Joel García, con décadas siguiendo el judo y testigo directo en Bakú, lo resumió con dolor.

“Bakú.- Con la derrota 4-0 en el torneo por equipos ante Turquía este domingo 11 de octubre, Cuba se despidió del 47 Campeonato Mundial de Judo con una de sus actuaciones más pálidas y silenciosas de los últimos años. ¿Qué pasó? ¿Hay explicación para tan bajo rendimiento? ¿Cómo entender que se hayan ganado solo dos combates de los 13 efectuados?”, escribió.

Luego apuntó las causas: descenso de participación internacional, carencias técnicas, la llegada a la sede con apenas 24 horas antes de competir y una preparación previa marcada por apagones, problemas de alimentación y transporte.

Único en avanzar

El mejor resultado, como se esperaba, llegó de Iván Silva, ahora en los 100 kg. Consiguió dos victorias antes de caer ante el japonés Dota Arai, posterior medallista de plata. Silva también había conquistado ese metal en Bakú 2018, entonces en los 90 kg.

Muchos lectores recordarán ausencias importantes: Idalys Ortiz (+78 kg), retirada tras París 2024, y Andy Granda (+100 kg), campeón mundial en Taskent 2022, aun recuperándose de una lesión inoportuna.

Un dato que compensa un poco: ningún país de América logró subir al podio.

Más allá del tatami

Este mundial volvió a colocar sobre la mesa problemas conocidos. Son apuntes que no solo valen para el judo.

El deporte cubano necesita algo más que recordar sus tiempos de gloria. Necesita examinar, sin complacencias, las causas de un retroceso que atraviesa varias disciplinas.

Se extraña a Idalys Ortiz, retirada después de conquistar cuatro medallas olímpicas y ocho mundiales. / france24.com

La insuficiente preparación internacional, las dificultades materiales, la alimentación, el transporte y los constantes obstáculos que se enfrentan para entrenar comprometen las posibilidades de nuestros atletas.

Pero las carencias económicas no deben convertirse en una explicación universal. También corresponde revisar métodos de entrenamiento, estrategias competitivas, captación de talentos, formación de entrenadores y desarrollo de los relevos.

¿Cuánto estamos haciendo con los recursos disponibles? ¿Se aprovechan las experiencias de nuestros grandes campeones? ¿Reciben los jóvenes las oportunidades necesarias para crecer?

Tampoco podemos ignorar la distancia que separa nuestras condiciones de preparación de las existentes en países con mayores recursos.

Exigir resultados sin ofrecer condiciones adecuadas constituye una contradicción. Renunciar a la exigencia, otra.

El deporte cubano conserva talento, tradición y entrenadores capaces. Aunque ninguna de esas virtudes garantiza victorias por sí sola.

Las medallas no se conquistan con nostalgia. Se construyen mucho antes de entrar en competencia.

Y el tiempo, mientras tanto, sigue corriendo.

Cerramos con una imagen del boxeo: el judo cubano está recibiendo un conteo de protección. Y nadie quisiera escuchar el 10.

Se impone un recordatorio: este deporte conserva el sexto lugar histórico en los Campeonatos Mundiales, con 80 medallas: 19 de oro, 22 de plata y 39 de bronce.

Cuba, por su parte, ocupa el puesto 18 en el medallero histórico general de los Juegos Olímpicos de Verano, con 244 preseas (86 de oro, 70 de plata y 88 de bronce). Una historia gloriosa que merece algo más que recuerdos…

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