Los secretos del baúl

Después de tres platas mundiales, Marifélix Sarría volvió a medirse con las mejores. Esta vez no hubo podio, pero sí otro capítulo importante en una historia de caídas, regreso y sueños olímpicos

El baúl mágico del deporte guarda triunfos y derrotas, alegrías y tristezas, juego limpio y trampas. También misterios, heridas que tardan en cerrar y largas esperas hasta el momento de la verdad.

Lo abrimos ahora, frente al teclado, para escribir otra vez en BOHEMIA sobre Marifélix Sarría, la pesista cienfueguera que acaba de competir en el Campeonato Mundial de Ningbo, China.

El domingo no hubo medallas para ella. Con 261 kilogramos en el biatlón terminó séptima entre las mujeres de más de 86 kg. Levantó 108 en arranque y 153 en envión, ejercicio en el cual rozó el podio: cuarta, detrás de dos surcoreanas y una china.

Dos intentos fallidos sobre 160 kilogramos le cerraron la puerta a una presea. En el arranque tampoco pudo dominar los 112. Así de implacable es la plataforma: la pesa no escucha excusas ni recuerda las hazañas anteriores.

Y Marifélix tiene una que contar.

Hace apenas un año, en Førde, Noruega, reunió tres medallas de plata: 118 kilogramos en arranque, 157 en envión y 275 en total. Solo uno separó entonces su biatlón del de la surcoreana Park Hyejeong. Pero detrás de aquellas platas había una prueba mucho más dura que cualquier barra cargada.

En 2023, tras ganar el oro centrocaribeño, dio positivo a Boldenona (esteroide anabólico). Perdió la medalla y sufrió una suspensión provisional. Una investigación posterior determinó que la sustancia procedía de carne contaminada y su consumo había sido involuntario.

“Sentir que tu esfuerzo se pone en duda es devastador”, nos confesó al recordar aquel trance. También habló de la familia, los entrenadores, la federación y de su gratitud a Dios por las fuerzas para seguir.

Regresó. En 2024 conquistó tres oros en el Mundial Juvenil; en 2025 llegó la consagración de las tres platas entre las mayores. Al contar su historia en estas páginas elegimos un título que hoy conserva su sentido: “Cayó, se levantó, y ¡podio!”.

Pero los baúles no guardan únicamente trofeos.

Marifélix cumplió su objetivo de ubicarse entre las ocho primeras del biatlón y sumó puntos en el camino hacia Los Ángeles 2028, según informó en Jit nuestra colega Lianet Escobar, quien ha seguido de cerca su trayectoria.

La cienfueguera, única representante cubana en Ningbo, tuvo enfrente a una poderosa oposición asiática. La china Li Yan, dueña de los tres oros, acumuló 317 kilogramos en el total. Una distancia considerable de nuestra compatriota.

Claro que nadie debería conformarse con un séptimo puesto después de haber saboreado tres platas. Ella tampoco. Quedan por mejorar el arranque, la estabilidad de sus intentos y cuanto sea necesario con la finalidad de volver a discutir medallas.

El baúl continúa abierto. Hay un podio en su pasado, una lección en Ningbo y una cita señalada en el horizonte: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Todavía falta saber qué guardará para entonces.