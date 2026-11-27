Una revista BOHEMIA encontrada por azar, con una entrevista de 2022 y los recuerdos de París 2024 nos devuelven a la hazaña irrepetible de Mijaín López, el hombre de los cinco oros olímpicos

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Entré a nuestro Consejo Editorial de cada semana con una idea que no dejaba de darme vueltas: llevaba ya un tiempo sin volver a escribir del fenomenal Mijaín López. Y en cuanto salí de la reunión me ocurrió algo que debo contarles…

La portada de BOHEMIA tras París 2024.

Me fui directo, por otro motivo, al Departamento de Cultura-Historia. En una mesa había varias revistas BOHEMIA apiladas. Abrí la de arriba y me salió el trabajo al cual corresponde la primera foto de este material. ¡Impresionante!

(Abro un paréntesis. ¿Casualidad? Tal vez. O una de esas sincronicidades descritas por Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo: coincidencias cargadas de significado, aunque sin relación causal aparente. Ya cierro el paréntesis. No soy Milan Kundera, el novelista checo tan amigo de las digresiones, esos desvíos narrativos capaces de alejarnos del asunto principal. Y el mío tiene nombre: Mijaín López).

Pero aquel episodio todavía me reservaba una sorpresa.

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Esa revista atómica que salió a buscarme pertenece a junio de 2022 (No. 10). Y, por su interés, los dejo con un fragmento de mi entrevista a Martín Torres Peguero, comisionado nacional de lucha…

— ¿Ve a Mijaín López compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024?

—Bueno, a Mijaín lo vamos a ver en París y mucho más allá también porque está en excelentes condiciones. Que pueda ganar una medalla de oro. No vamos con él ni siquiera por una de plata.

— ¿No solo lo ve ganando en París?

—Bueno… ya es difícil después. Se mantiene entrenando y goza de perfecta salud.

Sí, el lector tiene razón: el entusiasmo inicial del comisionado fue dando paso a la prudencia. Primero lo imaginó mucho más allá de París; después reconoció las dificultades de prolongar semejante aventura.

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Quizás nadie ha olvidado lo sucedido: el pinareño se convirtió, de forma demoledora, en el único deportista de la historia capaz de conquistar cinco medallas de oro en una misma prueba individual, lo cual hizo a lo largo de cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos.

El supercampeón, junto a la edición de BOHEMIA dedicada al resumen de París 2024 durante la presentación de los libros Mijaín, el gigante que estremeció al mundo y Omara Durand, un viaje extraordinario, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en 2025. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Esa hazaña, como he escrito otras veces —y resulta necesario repetirlo de vez en cuando—, la vi a pocos metros, como enviado especial de BOHEMIA, nuestra legendaria revista fundada en 1908.

(Abro un segundo paréntesis. No lo cuento por vanidad, sino por gratitud: pocas veces un periodista tiene el privilegio de presenciar un acontecimiento destinado a permanecer en la historia. Y BOHEMIA estuvo allí).

Ese espectacular evento tuvo frecuentes y amplios espacios en nuestra revista, en la edición digital y en la impresa. El resumen publicado en esta última, con la portada que mostramos dedicada a la cita, obtuvo mención en el Concurso Nacional de la Prensa Deportiva José González Barros. Fue también un reconocimiento al trabajo de todo un colectivo.

Vi también, aunque al principio no entendí la causa, cómo se demoró unos minutos el inicio del combate por el oro: el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se encontraba en camino. ¡Y no quería perderse esa epopeya!

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Después de conquistar su quinto título olímpico, Mijaín López se retiró de las competencias, pero no del deporte.

En junio de 2025 fue nombrado embajador mundial de la lucha por United World Wrestling (UWW). Entre sus nuevas responsabilidades figuran la participación en eventos internacionales y la impartición de clases magistrales.

“Estoy encantado de asumir este nuevo papel como embajador de la UWW y compartir mi pasión por la lucha en todo el mundo”, dijo entonces.

En diciembre de ese año apareció identificado como vicepresidente de la Federación Cubana de Lucha. Durante 2026 colaboró en la preparación de jóvenes chinos y, en agosto, asumió la representación en Cuba de un proyecto de la organización japonesa PANCRASE, dirigido a impulsar las artes marciales mixtas.

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Pero volvamos a París…

Cuando ML5 ganó, así lo bauticé entonces en París, se desató un torrente de emociones…

Una de ellas es muy personal: la foto hecha, en el avión ya de regreso, por el también gran luchador grecorromano Héctor Milián, campeón olímpico en Barcelona 1992.

Esa fotografía también forma parte de mis recuerdos de París. Preferí dejarla fuera de estas páginas: el protagonista de esta historia no soy yo. Es ML5…

Las cinco coronas olímpicas de Mijaín López

Juegos Olímpicos División Medalla Beijing 2008 120 kg Oro Londres 2012 120 kg Oro Río de Janeiro 2016 130 kg Oro Tokio 2020 (2021) 130 kg Oro París 2024 130 kg Oro

Récord histórico: se convirtió en París 2024 en el primer deportista de todos los tiempos en conquistar cinco medallas de oro olímpicas consecutivas en una misma prueba individual.

Recordemos que su primera participación olímpica fue en Atenas 2004, donde ocupó el quinto lugar.

Seis Juegos Olímpicos. Cinco coronas. Una hazaña sin precedentes.