“Mi hijo Rafaelito me tiró desde Caibarién, donde vive, una recta a 100 millas muy sorprendente… Y con ello confirmé que es uno de los aficionados más furibundos al equipo de Villa Clara: ‘Cuando tengas un tiempo hazme un escrito sobre Villa Clara, y mándamelo para copiar y pegar en mi perfil de Facebook, y en la página de los Leopardos’”.

Así comencé una crónica publicada en BOHEMIA digital, el 18 de enero de 2026.

¡Campeones (de la mente positiva)!

Hoy regreso a ella porque otras historias vinieron después. Todas acabaron llevándome hasta aquí.

Los Leopardos habían comenzado la Serie Nacional con una victoria en sus 10 primeros juegos, acumulaban un balance de ocho triunfos y 18 derrotas al concluir el primer tercio. Parecían condenados.

Pero resucitaron. Entre enfermedades, juegos aplazados y dificultades de todo tipo, encadenaron ocho victorias y se lanzaron a perseguir una clasificación que parecía imposible.

Cada partido pendiente era una película de Alfred Hitchcock: una derrota significaba la eliminación. ¡Aquellos Leopardos se negaban a morir! ¡Y clasificaron entre los ocho!

Tiempo después, me puso sobre la pista de otra historia. La llevé a BOHEMIA, el 24 de abril de 2026 con la intención de aportar un granito de arena a la salud de nuestro béisbol. ¿O también deberíamos decir que está en terapia intensiva?

Un pelotero que dijo no

La revancha cariñosa de un padre: Rafaelito, un Leopardo vestido de León por obra de la inteligencia artificial.

Lo recordamos: hay ausencias justificadas. Otras desconciertan.

Mailon Tomás Alonso Toledo, capitán y cuarto bate de Villa Clara, decidió por problemas personales no participar entonces en la Liga Élite del Béisbol Cubano.

Lo curioso: no tenía contrato en el extranjero, motivo que explicaba la ausencia de numerosas figuras.

Bateador de fuerza, jardinero derecho y también lanzador, tenía algo de nuestro Shohei Ohtani, salvando las enormes distancias con ese prodigio japonés.

¿Por qué un jugador experimentado, útil y en plenitud tomaba semejante decisión?

Aquella crónica terminaba reclamando algo tan sencillo como imprescindible: escuchar a sus protagonistas.

Y llegó el momento de reconocer una verdad inimaginable. Así lo conté en Cubahora, el 7 de noviembre de 2026: Mi hijo me ganó.

No solo es un apasionado seguidor de Villa Clara. También se ha hecho amigo de sus peloteros, con quienes tiene numerosas fotos.

Hasta se permitió cuestionar una decisión de un director de tanta experiencia y resultados como Ramón Moré.

–Dejaste mucho tiempo al lanzador.

–Así es el béisbol –le respondió con una sonrisa.

Mi hijo me ganó. Y ninguna derrota me ha hecho tan feliz.

Pero después se fue de rosca con una nueva petición:

“Papá, hazme con la inteligencia artificial una imagen así: el jonrón que le dio mi socio, Mailon a Industriales. Unos leoncitos pequeños, y la idea de que los tenemos comiendo en nuestras manos”.

Esta vez tuve que decirle: NOOO. Una cosa es disfrutar la rivalidad deportiva y otra burlarse del contrario.

No me parecía educativo alimentar esa actitud, ni siquiera con una imagen hecha con inteligencia artificial. Mucho menos tratándose de mi hijo.

Rafaelito no sabía, ni yo tampoco entonces, que terminaría convirtiéndome en una especie de Neo, el protagonista de Matrix, capaz de detener las balas y devolverle la jugada.

¿La prueba? La segunda imagen que acompaña esta crónica. Y la terminé riéndome…