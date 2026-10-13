Lo sabíamos, pero…

Se divisaba un mundial muy difícil para los judocas cubanos: lo ocurrido resultó mucho más demoledor

Cuando hace unos días, en este mismo espacio, anunciamos la llegada del Campeonato Mundial de Judo, lo hicimos –como dicta el oficio– poniendo el parche antes de salir el grano. Recordamos la actuación pálida que presenciamos a pocos metros en los Juegos Olímpicos de París y lanzamos una pregunta inevitable: ¿Un desquite o no para Cuba?

También advertimos algo ya confirmado: en un escenario donde Japón, Georgia, Francia y Corea del Sur imponen el ritmo, llegar al podio era muy complicado.

Lo visto por un colega en Bakú

El periodista Joel García, con décadas siguiendo el judo y testigo directo en Bakú, lo resumió con dolor.

“Bakú– Con la derrota 4-0 en el torneo por equipos ante Turquía este domingo 11 de octubre, Cuba se despidió del 47 Campeonato Mundial de Judo con una de sus actuaciones más pálidas y silenciosas de los últimos años. ¿Qué pasó? ¿Hay explicación para tan bajo rendimiento? ¿Cómo entender que se hayan ganado solo dos combates de los 13 efectuados?”, escribió.

Luego apuntó las causas: descenso de participación internacional, carencias técnicas, la llegada a la sede con apenas 24 horas antes de competir y una preparación previa marcada por apagones, problemas de alimentación y transporte.

Único en avanzar

El mejor resultado, como se esperaba, llegó de Iván Silva, ahora en los 100 kg, quien logró dos victorias antes de caer ante el japonés Dota Arai, quien a la postre obtuvo medalla de plata, igual que Silva de los 90 en Bakú 2018.

Muchos lectores recordarán ausencias importantes: Idalys Ortiz (+78 kg), retirada tras París 2024, y Andy Granda (+100 kg), campeón mundial en Taskent 2022, aún recuperándose de una lesión inoportuna.

Un dato que alivia poco: ningún país de América logró subir al podio.

Cerramos con una imagen de boxeo: el judo cubano está recibiendo un conteo de protección. Habrá que ver si logra levantarse antes de llegarse a 10.