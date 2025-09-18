Los árbitros no se equivocan

Tres en uno: Dan a conocer Cuba juvenil de Baseball5. El Panamericano Sub-23 al doblar de la esquina. Comparativa entre las series 63 y 64

La selección nacional juvenil de Baseball5 que participará en el Campeonato Mundial fue dada a conocer en una conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano, durante la tarde del miércoles.

Amanda Díaz, Rachel de la Caridad Medina, Adis Yudith Espinel y Arianna de la Caridad La O son las féminas. Y los muchachos Kevin Hidalgo-Gato, Rafael Alejandro Socarrás, Carlos Alejandro Rivera y Yandro Moracen.

Cuba defenderá su título en el Grupo B, el cual comparte con España, Kenia y Corea del Sur. Instancia de la cual avanzarán los dos mejores a los cruces.

El evento tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre en Tepic, México.

En cuanto al Panamericano Sub-23, a efectuarse en Panamá del 27 de septiembre al 5 de octubre, se conoció que Cuba estará compartiendo en la fase de grupos con las selecciones de Aruba, Bahamas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico, aunque no se conoce todavía el calendario competitivo.

Finalmente, sobre la Serie Nacional 64, se hizo una comparativa en gráficas con respecto a la 63.

Hasta el momento se batea más que el curso pasado: average de 294 por 286. El pitcheo subió su promedio de carreras limpias: de 5.24 a 5.48. Y la defensa mejoró un tanto, de 967 a 970, siempre en igual etapa jugada que en la Serie Nacional 63.

En cuanto a los replays, de siete retos, cinco han sido a favor de los árbitros y dos para los mánagers. En este corte salieron bien parados.

Por último, se conoció el promedio de aficionados presentes en los estadios. El general es de 3 800 personas. Los casos del Cándido González, de Camagüey; Julio Antonio Mella, de Las Tunas y Calixto García, de Holguín, reportan las mejores entradas, mientras que el 26 de Julio, de Artemisa, y el Victoria de Girón, de Matanzas, las taquillas más bajas.