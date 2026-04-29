Los más duros

Mis candidatos para avanzar a los play off de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Como siempre, antes del grito de play ball se impone el análisis sobre los posibles candidatos a jugar la postemporada.

La IV Liga Élite del Béisbol Cubano está al doblar de la esquina. Arrancará el próximo sábado 2 de mayo y solo cuatro equipos avanzarán a los cruces de semifinales, una vez concluyan los 40 partidos de la fase regular.

Suele ocurrir que los refuerzos definen. Si no pregúntenle a Ciego de Ávila. Bajo el mando del tristemente fallecido Dany Miranda, se coronaron en la pasada edición con gran protagonismo de figuras de otras provincias.

Curiosamente, tres de esos peloteros más experimentados volverán a coincidir en un vestuario. Hablo de Frederich Cepeda y Yordanis Samón, quienes junto a Dennis Laza conformaron la columna vertebral en aquella eficiente alineación de los Tigres. Los tres defenderán los colores de los Huracanes de Mayabeque. A mi juicio, la escuadra que mejor se reforzó.

Entre los siete elegidos por el mánager Osmel Cordero también figuran otro par de atletas que vale la pena subrayar. El regreso de un excelente bateador como Jeison Martínez y el pitcher de buenos números Leodan Reyes, quien arriba desde Pinar del Río.

Igualmente, la dirección de la vecina Artemisa tuvo mano fina a la hora de escoger.

Erly Casanova vestirá otra vez los colores de Artemisa. / ABEL ROJAS BARALLOBRE

El director técnico Yuliesky González apostó por la veteranía del derecho pinareño Erly Casanova, quien ya marcó pauta sobre el box con la camisa de los Cazadores en este mismo torneo, durante la segunda versión hace dos años.

Otros se moverán desde más lejos, pero seguro valdrá la pena el viaje. El receptor Harold Vázquez y el jugador de cuadro Raidel Sánchez arribarán desde Santiago y seguramente serán determinantes dentro de la novena occidental.

La tapa al pomo fue la elección del exligamayorista Alexei Ramírez, cuarto refuerzo pedido, aunque claramente pudo haber sido el primero para cualquiera de los seis equipos participantes.

Dos de Oriente

Después de Huracanes y Cazadores, me inclino por los dos elencos orientales participantes, Las Tunas y Holguín, para redondear el círculo de semifinalistas.

Es conocido que el bateo es la principal arma de los Leñadores. Y ahora incorporaron a cuatro lanzadores que pueden ser clave dentro del sector a priori más necesitado: Yankiel Mauris (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Enyer Fernández (GTM) y Rodolfo Sorís (CMG).

De igual modo sobresale la selección del villaclareño Osman Caruncho, quien brilló con sus números a la ofensiva en la Serie Nacional 64, así como la del receptor avileño Fernando de la Paz, uno de los pocos titulares de la tierra de la piña que alzaron el título bajo el mando de Dany Miranda un curso atrás.

Por su parte, los Cachorros se hicieron de un dúo de jugadores de mucho valor: el camagüeyano Leonel Moas y el cienfueguero Luis Vicente Mateo. De seguro tendrán puestos en la alineación titular. Se unen además a sluggers de la talla de Lázaro Cedeño y Yasiel González.

Y ojo con el regreso a su provincia de un abnegado como el derecho Rubén Rodríguez, anunciado de cuarto abridor en la rotación, además de otro de brazo destacado en las últimas contiendas, el espirituano José Luis Brañas, quien actuará en función de relevista.

Estos son mis cuatro equipos: Mayabeque, Artemisa, Las Tunas y Holguín. Tampoco significa que Matanzas e Industriales estén descartados ni mucho menos, pero considero fueron los que peor se reforzaron, y lo necesitaban.

Especialmente los azules traían algunas bajas importantes precompetencia por contratos en el exterior, sobre todo en lo referente a su staff de pitcheo: Raymond Figueredo, Pavel Hernández, Remberto Barreto, Frank Herrera y Rafael Orlando Perdomo. Este último está en Cuba y será el abridor del partido inaugural frente a Artemisa, pero partirá hacia Canadá dentro de un par de semanas para cumplir contrato con los Capitales de Québec, en la Liga Frontier, comparable al nivel Single-A de las Menores.

Por ello el estratega Guillermo Carmona debió aprovechar la ventana de siete incorporaciones para fortalecer esa área. Sin embargo, no lo hizo del todo bien. Aunque pidió cuatro serpentineros yo solo destacaría dos nombres: Yunier Batista (CAV) y Fernando Betanzos (SSP). Creo faltó un estudio más minucioso de la bolsa –los disponibles– como sí hicieron otros elencos. Al menos esa fue mi percepción cuando viví la toma de refuerzos desde el Centro de Negocios de Miramar una semana atrás.

En definitiva, todo lo antes expuesto son puras especulaciones. La verdad se escribirá sobre el terreno. Suerte a todos y mi mayor deseo: ojalá sea un torneo entretenido y disputado.