Los secretos de la habitación oscura

La fotografía, uno de los descubrimientos más relevantes del siglo XIX, consiste en capturar y reproducir imágenes visibles y permanentes a través del actuar de la luz sobre un medio fotosensible ya sea químico o electrónico. El proceso fotográfico ha estado muy bien definido mediante diferentes etapas, este comprende desde la captura hasta la obtención de la imagen bajo estrictos protocolos fotomecánicos en el clásico laboratorio conocido también como cuarto oscuro.

Las primeras fotografías, nombradas heliografías, fueron creadas en 1827 en la lejana Francia por el físico Nicéphore Niépce. El pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre desarrolló el método denominado Daguerrotipo, que extendió de manera exponencial la práctica de grabar con luz. Al mismo tiempo aparecieron otros descubrimientos: el calotipo, considerado el progenitor de la fotografía moderna, proceso que genera una imagen en negativo que podía ser positivada tantas veces como sea necesaria, creado por el científico inglés William Fox Talbot el vidrio fotosensible, el colodión húmedo… y la revolución Kodak, hecho que marcó el final de la era fotográfica primitiva y llega hasta nuestros días.

BOHEMIA invita a disfrutar, este 19 de agosto, del Día Mundial de la Fotografía. En un recorrido coherente por el espacio oscuro de creación, donde solo basta con la relación indisoluble entre la sapiencia, una cámara sencilla, una lente simple, y tres depósitos químicos para eternizar un fragmento de tiempo conquistado que no volverá jamás.