Más allá de la espera

Germán Mesa al detalle: el elegido para dirigir al equipo Cuba rumbo al próximo Clásico Mundial de Béisbol

Cuatro meses quedaron atrás desde la destitución de Armando Johnson poco después de concluir el Premier 12. El tiempo pasó muy despacio para los aficionados al béisbol. Aguardamos con ansias por la selección del nuevo timonel para la tan alta responsabilidad de concentrar al equipo Cuba rumbo al Clásico Mundial.

El elegido es Germán Mesa, según trascendió este jueves en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano.

Lo más importante es armar un equipo competitivo y estudiar bien a los rivales. / prensa-latina.cu

En sus años activo, Germán fue un sensacional torpedero. Dorsal número 11, capitalino que brilló también con las cuatro letras en el pecho en su etapa como jugador.

Recientemente se desempeñó en el puesto de jefe técnico del mismo elenco comandado por Armando Johnson en el ciclo que concluye. ¿Cuánto pudo aportarle esa etapa? Es una pregunta sin respuesta aún. Dicen por ahí que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. ¿Será?

En sus primeras palabras, breves, una vez fue anunciado de manera oficial, dijo: “Hace solo unas horas me enteré. Agradezco a los que confiaron en mí. El béisbol en Cuba es vida, así que estoy consciente de la responsabilidad. Al pueblo decirle que confíe”.

El resto del cuerpo de dirección que le acompañará, así como la convocatoria, será anunciada con posterioridad, según trascendió en la reunión.

Podemos igualmente repasar un poco más de su pasado en los banquillos. Vale la pena recordar que en la campaña 2009-2010 Germán conquistó el título al frente de Industriales en la Serie Nacional 49. De hecho, es el último que ha podido atesorar la escuadra azul en sus vitrinas. También se coronó cuatro veces en la Liga Profesional de Nicaragua. Acumula ya 20 años de experiencia en funciones de entrenador.

Pero como se dice en la calle, una cosa es con guitarra, y otra con violín. Esta nueva etapa como estratega del seleccionado nacional se traduce en una exigencia mucho mayor.

Me atrevo a decir más. Los fenomenales fildeos que le vi hacer en el campo corto no serán nada comparado con las duras líneas que saldrán a partir de ahora desde los imaginarios bates de muchos especialistas y aficionados, detractores o no.

Yo incluso tenía a otro candidato para el puesto. Danny Miranda, por su resultado reciente con Ciego de Ávila en la III Liga Élite. Era justo, y los detalles los expliqué en varios trabajos previos publicados aquí.

Por cierto, el director de los Tigres estará al frente del conjunto que participará en el Panamericano sub-23. Así como Alexander Urquiola del sub-15 que verá acción en el evento continental y Raúl Rodríguez del sub-12 que estará en el Mundial de la categoría. Abeyci Pantoja dirigirá al sub-18 en la próxima lid del orbe. Son parte de los principales eventos del año, develados también en la reunión.

En definitiva, el mandato de Germán Mesa debiera terminar en 2028, año olímpico, y se pudiera postergar de acuerdo a los resultados y el buen manejo de los fundamentos, según confirmó Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, en la conferencia de prensa.

Lo cierto es que finalmente salió humo blanco por las “fumarolas”. ¡Habemus mánager!, dirían en el Vaticano. Aunque aquí, en esta Isla del Caribe, donde la pelota es pura religión, lo más importante es, creo yo, armar un equipo competitivo y estudiar bien a los rivales. Asignaturas pendientes, especialmente la última.

Así que se impone multiplicar más que “panes y peces” para nuestro deporte nacional, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Inmerso en una crisis, no solo de resultados internacionales, sino de carencias básicas en casa.

Pienso que hay escaseces de dos tipos: materiales y mentales. Las primeras son provocadas por la crisis económica imperante. Las segundas, a causa de viejos lastres que no oxigenan.

Para finalizar, una curiosidad. Como Cuba fue la última en escoger a su estratega, ya está completo el listado de los 20 directores técnicos que indicarán, exigirán y hasta pelearán desde los banquillos, entre los días 5 y 17 de marzo de 2026, durante las acciones del VI Clásico Mundial de Béisbol:

Dave Nilsson (Australia)

Daniel Matsumoto (Brasil)

Ernie Whitt (Canadá)

José Mosquera (Colombia)

Ji-hyun Ryu (Corea del Sur)

Mark DeRosa (Estados Unidos)

Bradley Marcelino (Gran Bretaña)

Ian Kinsler (Israel)

Francisco Cervelli (Italia)

Hirokazu Ibata (Japón)

Benji Gil (México)

Sandor Guido (Nicaragua)

Andruw Jones (Países Bajos)

José Mayorga (Panamá)

Yadier Molina (Puerto Rico)

Pavel Chadim (República Checa)

Albert Pujols (República Dominicana)

Hoja Tseng (Taipei de China)

Omar López (Venezuela)

Germán Mesa (Cuba)