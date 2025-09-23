Más pelotazos

Entre indisciplinas y aplazamientos navega la Serie Nacional 64

Tres subseries no iniciaron este martes, como estaba previsto en la Serie Nacional 64. Este fue un tema de fuerte debate en la conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

Sobre el cotejo aplazado por problemas con el hospedaje en el Hotel Las Tunas, instalación que no pudo recibir al equipo de Ciego de Ávila por falta de capacidad, se dijo que se jugará desde el viernes (doble juego) y hasta el lunes en la mañana.

En cuanto al elenco de Industriales, viajó por vía marítima desde la Isla de la Juventud hacia Batabanó y debía arribar a Granma para el duelo particular ante los Alazanes. Se atrasó el traslado y arrancarán el miércoles con doble jornada.

Mismo horario para Sancti Spíritus versus Isla de la Juventud, esta vez por problemas con la transportación de los árbitros.

«La Federación con tiempo preparó el calendario para enviarlo a cada provincia, tratando de evitar estos sucesos», dijo Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de este deporte y comisionado nacional.

«En el caso particular de la situación en Las Tunas, que como se conoce surgió de manera sorpresiva, se buscó la forma de mover a los equipos hacia otra sede, pero no tuvo solución», agregó el directivo.

Como aliciente, mencionar que existe una petición de 23 municipios para jugar partidos de la Serie Nacional 64. Sería bueno que se concretaran todos, aún en medio de las necesidades actuales, pues estos lugares se convierten en auténticos «carnavales» cuando se juega pelota.

Ya Sancti Spíritus y Ciego de Ávila vivieron la experiencia en el presente curso en el estadio Mártires de Cabaiguán.

Otros asuntos fueron los replays y las indisciplinas. De nueve retos, siete han favorecido a los árbitros y solo dos a los mánagers.

En cambio, las indisciplinas se han incrementado:

«Hay una tendencia a los pelotazos después de los jonrones. Hemos elaborado un nuevo documento disciplinario que está en proceso de aprobación», dijo Pérez Pardo.

Lo cierto es que ya suman 16 expulsiones -con las cuatro de la semana pasada- en lo que va de campaña. Y cinco resoluciones por causas mayores. Muy lamentable.

En otro tema, se analizó la plantilla del elenco sub-23, divulgada días atrás, el cual viajará bajo la guía de Dany Miranda a Panamá para el evento panamericano que se iniciará el próximo día 28 de este mes.

Se profundizó en las estadísticas de los muchachos que componen la nómina en aproximadamente 15 partidos que jugaron, la mayoría de ellos con sus provincias en la Serie Nacional 64, y como conclusión sus números son bastante buenos con respecto a la media de nuestro torneo doméstico.

La gloria invitada a la reunión fue Pedro Luis Lazo, el pítcher más ganador del béisbol cubano, con 257 victorias en series nacionales. Estuvo activo durante 20 campañas. Fue campeón olímpico, mundial y panamericano, y en Copa Intercontinental y nacional con Pinar del Río.