Medalla de la Amistad a la justicia y la razón

Al recibir en La Habana esta condecoración, el doctor alemán Norman Paech, jurista, académico, luchador social, y pacifista alemán, ratificó su compromiso por defender los derechos internacionales y eliminar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Recibió la condecoración con modestia, como lo hacen los grandes hombres. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), entregó en La Habana, la Medalla de la Amistad, aprobada por el Consejo de Estado, al doctor Norman Paech, jurista, académico, luchador social, y pacifista alemán, un ser de bien.

El doctor Norman Paech, reconoció el amor con el cual los niños invidentes le han cantado canciones. / RRGR

La ceremonia, en la Casa de la Amistad, del Vedado capitalino, estuvo encabezada por el Héroe de la República de Cuba, Fernando González Llort, presidente del ICAP, Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión de Juristas de Cuba.

Allí estaban, junto a los maestros, niños de la Escuela Especial de Ciegos Abel Santamaría, de Ciudad Libertad, del municipio de Marianao. Con ellos compartió y se fotografió Norman Paech, ferviente luchador contra las injusticias, quien combate las desigualdades del mundo, desde la verdad y la ley.

El homenajeado levanta su voz de forma cotidiana contra la carrera armamentista, a favor del derecho internacional y de manera ferviente defiende a Cuba y sus realidades.

Como diputado al Parlamento Alemán Bundestag, fue autor intelectual de cuatro resoluciones presentadas por la Fracción del Partido La Izquierda, entre 2007 y 2009, exigiendo la eliminación del bloqueo y la devolución de la Base Naval de Guantánamo, ocupada por Estados Unidos ilegalmente.

Asistieron a la ceremonia las máximas autoridades del ICAP, del Minrex y de la Unión de Juristas de Cuba. / RRGR

En la Universidad de Hamburgo, ha organizado disímiles encuentros de solidaridad con Cuba, a partir de una relación profunda y fiel, pilar fundamental en las contiendas por la liberación de los cinco antiterroristas cubanos, quienes cumplieron largas condenas en cárceles norteamericanas.

Al agradecer la medalla, con modestia, Paech la calificó como algo muy grande, para la pequeña lucha que ha podido asumir. Como jurista ratificó su compromiso por defender los derechos internacionales, a partir de los principios de libertad y soberanía.

Recordó que vive en una ciudad liberada hace 80 años del fascismo y se comprometió a enfrentar ese flagelo, donde quiera que esté, además de sentirse impresionado siempre por el espíritu de resistencia del pueblo cubano.