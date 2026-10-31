Para los amantes de El señor de los anillos

¡Bienvenidos a nuestra sección de Filatelia! Aquí, los amantes de los sellos encontrarán un apasionante mundo de historia y arte en miniatura

Por. / JUAN HERNÁNDEZ MACHADO

Los amantes de esta interesante obra que cautivó a millones de personas en todo el planeta están de plácemes desde el pasado 20 de marzo, porque los servicios postales británicos hicieron posible que los filatelistas la atesoren.

Integrada por ocho sellos diseñados por True North, con dentado 14×14; 50 mm de alto por 30 mm de ancho e impresos en litografía por Cartor Security Print, los mismos reproducen personajes principales de la obra.

Los hobbits y los jinetes negros; Gandalf y el Balrog; Arwen, Gimli, Boromir y los Uruk-hai; Saruman, Merry y Pippin; Aragorn y Éowyn; Legolas, así como Frodo y Gollum son presentados en los mismos y son destinados a correspondencia de primera clase.

Por su parte, las hojitas filatélicas reflejan La Comarca, Rivendel, El Argonauta y el Monte del Destino, también consignadas “1st”, para correspondencia de primera clase.

Estamos seguros que esta emisión tendrá la misma acogida que tuvieron la obra escrita y la fílmica, y pronto podremos verla formando parte de algunas de las colecciones en competencia en diferentes puntos del planeta.

Agradecidos al correo británico por poner a disposición de los filatelistas esta emisión esperada y solicitada por muchos.