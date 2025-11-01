Melissa no juega pelota

Suspenden fiesta de las Estrellas de la Serie Nacional 64, una decisión razonable

El huracán Melissa tocó tierra en playa El Francés, ubicada en el municipio santiaguero de Guamá, y atravesó Cuba de sur a norte, saliendo por Bahía de Guaro, Holguín. Entró con categoría 3: vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

Precisamente Holguín fue la sede anunciada días atrás para la realización del Juego de las Estrellas de la Serie Nacional 64 los días 1 y 2 de noviembre. Allí los vientos y las fuertes precipitaciones de la inoportuna Melissa, causaron grandes estragos.

Todavía hay ríos crecidos, falta de fluido eléctrico y conexión a Internet. Familias que lo han perdido todo. Así que no es factible realizar ninguna actividad por ahora.

La Comisión Nacional hizo público que: “La Serie Nacional 64 se reanudará el próximo martes 4 de noviembre.

“El calendario ha sido reordenado para evitar acciones iniciales en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

“De tal forma, se adelantará la subserie número 11, se disputará después la 12, y a continuación se retomará la 10.

“En cuanto al Juego de las Estrellas, asignado a Holguín, la decisión es no celebrarlo, a fin de priorizar la recuperación del calendario regular y no someter a la provincia a exigencias de ese tipo en medio de las actuales condiciones”.

A continuación, los partidos de las tres subseries reprogramadas (Siempre el primer equipo como local):

Subserie 11 (4-9 noviembre): Artemisa-Holguín, Industriales-Camagüey, Mayabeque-Granma, Cienfuegos-Guantánamo, Villa Clara-Pinar del Río, Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Isla de la Juventud, Las Tunas-Matanzas.

Subserie 12 (11-16 noviembre): Pinar del Río-Guantánamo, Villa Clara-Mayabeque, Artemisa-Santiago de Cuba, Ciego de Ávila-Cienfuegos, Isla de la Juventud-Granma, Camagüey-Sancti Spíritus, Industriales-Las Tunas, Holguín-Matanzas.

Subserie 10 (18-23 noviembre): Pinar del Río-Mayabeque, Camagüey-Las Tunas, Artemisa-Sancti Spíritus, Granma-Ciego de Ávila, Isla de la Juventud-Cienfuegos, Santiago de Cuba-Holguín, Matanzas-Industriales, Guantánamo-Villa Clara.

Y es cierto, ahora toca recuperarnos de esta nueva pelea contra la naturaleza. La pelota ayudará también a borrar la dura huella que ha dejado Melissa en todos, incluso, en quienes no vivimos en Oriente y sufrimos desde la distancia la larga noche-madrugada del 28 y 29 de octubre.