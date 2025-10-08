Declaraciones a BOHEMIA del sustituto de Eriel Sánchez

La vida dio una vuelta inesperada para los Gallos. Por obligación, se tuvieron que mover las piezas.

La sanción por cinco años, y posterior renuncia, del exmánager, Eriel Sánchez, tras su agresión a Miguel Rojas, comisario técnico, derivó en una oportunidad inesperada para Luisvany Meneses.

Asumía la función de delegado y ahora es el nuevo timonel del equipo de Sancti Spíritus en la Serie Nacional 64.

Conversé con él durante su estancia en La Habana, donde le recibía Industriales en el Estadio Latinoamericano y curiosamente, a tan solo días de su estreno en el banquillo.

–No es habitual asumir un cargo de esta manera, pero la necesidad se impuso.

–No ha sido fácil, aunque también es cierto que falta mucho torneo por delante. Hay tiempo para trabajar.

“El objetivo es seguir luchando partido a partido. Por fortuna el equipo ha respondido bien en este corto plazo de tiempo”.

–¿Ha modificado algo con su llegada?

–No es momento de hacer cambios. Sobre la marcha iré viendo. Por ahora he seguido la misma línea que se trazó antes de empezar la campaña.

–Cómo delegado debió conocer bien al equipo.

–Así es. Incluso muchos de estos muchachos pasaron por mí antes, en las categorías inferiores. Quizás es por eso que la compenetración es notable entre ellos y yo.

–¿Hay mucho en juego para los Gallos? ¿Considera que deben estar en los play off?

–Es un equipo muy joven. Vamos paso a paso. Ahora se trata de cosechar la mayor cantidad de éxitos posibles y sí, por qué no, soñar con la postemporada.

–Antes de iniciar esta subserie eran los segundos mejores en promedio de carreras limpias: 3.63. ¿Es el pitcheo la principal arma?

–Sí. Hace algunos años que ha sido tendencia. Estamos acostumbrados a ganar los juegos pequeños.

–El mensaje para la afición espirituana.

–Que confíen y nos apoyen día a día. Nosotros vamos a entregarnos al cien por ciento y lo haremos con mucha disciplina.

Lo cierto es que Luisvany Meneses presenta una amplia trayectoria desde las categorías inferiores.

Militó en los cuerpos de direcciones de cuatro equipos Cuba 11-12 años y también trabajó en la sub-15.

Ha cumplido misión en Venezuela y recientemente, en 2024, formó parte del colectivo del equipo nacional que nos representó en el Panamericano Juvenil en Panamá, en el cual se clasificó al Mundial de la categoría después de siete años, tras quedar en el cuarto lugar.

Así que los Gallos, para mí, candidatos a estar en la postemporada, no se han quedado desamparados, sino todo lo contrario.