Declaraciones a BOHEMIA de Abeyci Pantoja, director técnico del equipo de Las Tunas

De los Leñadores no se puede esperar menos que otro título doméstico. Los campeones de las dos últimas campañas y una anterior –Serie Nacional 58–siempre salen entre los candidatos al cetro.

Este curso, a pesar de algunas bajas, llevan 25 victorias y 15 derrotas. Y se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones, solo por detrás del líder Holguín.

Las Tunas es segundo en la tabla de posiciones de la Serie Nacional 64. / JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Conversé con Abeyci Pantoja durante su paso por el Estadio Latinoamericano para enfrentar a Industriales.

–¿Representa presión salir a defender un bicampeonato?

–No es exactamente presión, pero si preocupación. Todo el que esté en esta condición debe sentir la necesidad de mejorar la actuación del año anterior. Hasta ahora por suerte todo nos está saliendo bastante bien.

–En bateo sigue siendo lo mejor de Las Tunas: segundos (317 de average colectivo).

–Nosotros tenemos una forma particular de trabajar la ofensiva, con medios y ejercicios que hemos ido perfeccionando con el tiempo. Solo se trata de insistir en esos métodos que ya conocemos.

–En el equipo Cuba conformado para la suspendida Copa América no había ningún Leñador, incluido su cuerpo de dirección.

–No me quita el sueño. Aunque lamento que no se hayan tenido en cuenta nuestros resultados. Son cosas de la vida. En Las Tunas vamos a seguir trabajando y si algún día nos llaman estoy seguro de que lo asumiremos con orgullo.

–¿Cómo está el ánimo? ¿Hay muchas bajas por virus o lesiones?

–Algunos ya pasaron el estado viral. Pero entre los lesionados hay figuras clave como los hermanos Baldoquín. Roberto está imposibilitado por una de sus rodillas, producto de un mal gesto en un corring, y debe volver a mediados de diciembre. Jean Lucas tiene una fractura en uno de sus pies, que le apareció tiempo después de una lesión, pero a pesar de eso regresará a los terrenos antes que su hermano mayor.

–Su mensaje para el pueblo tunero.

–Que sigan con su apoyo incondicional. Ellos han sido fundamentales todo este tiempo. Esperamos estar en la final y volver a defender el título.