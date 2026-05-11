Notas de inicio

Impresiones generales tras los primeros compases de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Las dos primeras subseries (ocho juegos) de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano son historia.

Holguín e Industriales sacaron provecho. Comparten la cima de la tabla de posiciones, ambos con balance de cinco triunfos y tres derrotas.

Tanto Cachorros como Leones se desempeñaron bien en la carretera. Los nororientales barrieron a Matanzas en el Victoria de Girón en cuatro salidas, mientras que los capitalinos fueron mejores que Las Tunas en tres ocasiones, en el patio como visitantes del Julio Antonio Mella.

En el otro pareo los Cazadores de Artemisa vencieron por la mínima este domingo 1-0 a los Huracanes de Mayabeque y emparejaron así a dos triunfos por bando la serie particular.

En cuanto a los registros individuales, sobresale Yasiel González (HOL), quien ha pegado cinco jonrones y es líder en ese departamento. También se reafirmó como máximo impulsador al llegar a 18 en el torneo.

Después de los mencionados punteros de la clasificación, Holguín e Industriales, siguen en orden Las Tunas, Matanzas y Artemisa, los tres con cuatro éxitos e igual número de reveses.

En solitario cierra Mayabeque (2-6), a pesar de ser el conjunto de mejor ofensiva grupal, con 340 de average. Sucede que su pitcheo anda muy mal, es el penúltimo en promedio de carreras limpias (7.27), solo por delante de Matanzas (8.11).

En términos generales, en la lid se batea para 313, se fildea para 969 y se lanza para un discreto 6.07.

Este lunes es día de traslado y el martes inician nuevos duelos: Artemisa recibe a Matanzas, Mayabeque a Las Tunas y Holguín a Industriales, este último, un atractivo combate entre líderes.