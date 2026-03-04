Pase de lista

¿Cuál debería ser la alineación de Cuba en el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol?

Uno de los principios básicos para el éxito en un juego de pelota tiene que ver con el orden al bate.

Los tiempos han cambiado, pero en nuestro caso tenemos un primer y cuarto bates bien definidos: Roel Santos y Alfredo Despaigne. Dos “cantados” y casi inamovibles en sus puestos.

No obstante, hay muchos números y otras figuras para repasar antes del viernes 6 de marzo, día en el cual los nuestros debutarán en el Clásico Mundial de Béisbol, frente a Panamá a las 11 de la mañana (hora de Cuba).

Más adelante recordaremos el calendario completo del equipo de las cuatro letras en la magna cita. Ahora veamos quiénes han rendido más en la etapa preparatoria.

Entre la Serie de las Américas y el tope de cuatro juegos contra Nicaragua, Leonel Moas fue sorpresivamente el mejor a la ofensiva: de 20-9, con dos carreras impulsadas, par de boletos y cuatro ponches, con average de 450. Es de antemano una señal de que habrá que darle una oportunidad, a pesar de que de todos los jardineros, él era a priori el menos mediático.

Otro caso demostrado de buena forma deportiva es el de Ariel Martínez, quien ya venía “encendido” desde la postemporada de la Serie Nacional 64, competición en la cual fue uno de los pilares fundamentales del campeonato ganado por los Cocodrilos de Matanzas.

Después siguió enrrachado. Ante los Nicas bateó de 16-6, con dos cuadrangulares, cuatro remolques, un boleto y un cuarteto de ponches. Su average fue de 375.

Ariel para mí debe ocupar un puesto privilegiado en el line-up cubano. Se trata del momento por el que transita.

Roel Santos también está fijo, según mi criterio. Entre la Serie de las Américas y los amistosos en Nicaragua registró de 45-13, dos tubeyes, siete impulsadas, nueve pasaportes e igual cantidad de ponches, con un promedio de 289.

Vale la pena subrayar también a Christian Rodríguez. Se incluyó a última hora tras dos bajas de Cuba y ya tenía números para estar ahí. De 37-13, un jonrón, un triple, cinco remolques, tres pasaportes y siete ponches: 351 de average en la preparatoria.

Por último y no menos importante, el capitán Alfredo Despaigne. A pesar de contar con muchos detractores, acumuló entre las dos competencias recientes de 38-12, un vuelacerca, tres dobles, 12 impulsadas, seis bases por bolas y 10 ponches. Su average fue de 316.

Estos cinco nombres deberían incluirse en la alineación desde el primer día, y bajar o ser sustituidos según el rendimiento ante Panamá.

Claro que Yoan Moncada, con varios años de experiencia en la Gran Carpa, recientemente contratado por la organización de Los Ángeles Angels, será el antesalista titular, a pesar de no haber tenido buen desempeño en el inicio del Spring Training. Y Omar Hernández, de los Northwest Arkansas Naturals (Doble-A), deberá ser el receptor. Posiblemente Malcom Núñez, de los Pittsburg Pirates en nivel Triple-A, el inicialista, y ello llevaría a Ariel Martínez a cubrir uno de los jardines. También Yiddi Cappe (Miami Marlins Doble-A) deberá entrar en la lista como noveno en la tanda y cubrir la segunda almohadilla.

Cambios hay para todas las posiciones. Quien no rinda el primer día y se vea fuera de forma tiene que ir al banco, sea quien sea. No hay demasiado margen de tiempo para esperar.

En definitiva, así los ubicaría yo:

1- Roel Santos (CF)

2- Yoan Moncada (3B)

3- Ariel Martínez (LF)

4- Alfredo Despaigne (DH)

5- Malcom Núñez (1B)

6- Leonel Moas (RF)

7- Christian Rodríguez (SS)

8- Omar Hernández (C)

9- Yiddi Cappe (2B)

Y ese primer partido deberá abrirlo nuestra principal pieza del staff: Liván Moinelo, de los Fukuoka SoftBank Hawks en la Liga Japonesa. Se incorporó después a la concentración y ante Nicaragua tuvo una breve salida, como para estirar su potente brazo zurdo: dos entradas, cinco ponches, un boleto, tres hits y cero carreras. Le deben seguir los relevistas de más calibre, sin dilatar demasiado la espera: Yariel Rodríguez y Yoan López. Como cerrador Raidel Martínez.

Logan Allen será el abridor de Panamá ante Cuba. / mlb.com

Del lado panameño, confirmado a la prensa local por el mánager José Mayorga, actuará Logan Allen, zurdo que vistió los colores de los Cleveland Guardians en la temporada de 2025 y recientemente firmó contrato con los Toros de Tijuana en México.

De su cercana experiencia en Grandes Ligas podemos resumir: 30 juegos, ocho éxitos, 11 reveses, 122 ponches, 66 bases por bolas, 156.2 inning lanzados, promedio de carreras limpias de 4.45 y WHIP de 1.40.

Su velocidad sostenida es de 91.2 millas por hora y la máxima alcanza los 94.2. El repertorio incluye además de recta, swepper, cambio, sinker y cutter.

Lo cierto es que este juego inicial ante los canaleros es clave en las aspiraciones de avanzar a los cruces. El Grupo A, con sede en el Estadio Hiram Bithorn, de Puerto Rico, ya lo he mencionado en trabajos previos, es el más equiparado de los cuatro. Y en ese emparejamiento, Panamá, sin demeritarlo, es el rival menos fuerte, además de que siempre se trata de arrancar con pie derecho y todos sabemos lo importante de hacerlo en torneos cortos.

La segunda salida de los dirigidos por Germán Mesa será el domingo 8, frente a Colombia. Seguirá Puerto Rico el lunes 9 y cierran la primera ronda contra Canadá el miércoles 11.

De rebasar esa fase –avanzan dos– casi de seguro tocaría en los cruces de la muerte un hueso duro, que podría estar entre los Estados Unidos y México, máximos candidatos por la Llave B, que hará estancia en el Minute Maid Park, de Houston.

En los otros apartados deberían imponer su calidad Japón (primer candidato al título) y Corea del Sur por el C, en el majestuoso Tokyo Dome; y República Dominicana (segunda candidata al título) y Venezuela, en la sede del D, el Loan Depot Park, de Miami.