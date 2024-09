Paso a paso

El núcleo de la preselección cubana de béisbol rumbo al torneo Premier 12 inició su preparación en el Estadio Latinoamericano

Este miércoles la prensa especializada tuvo acceso al Coloso del Cerro, para observar el final de la primera sección de entrenamiento desde las gradas.

Los entrenamientos arrancaron en la mañana de este miércoles. / Giovanni Martínez

Aunque faltaron muchos que no se encuentran en Cuba y otros que aún no se han podido incorporar desde sus provincias, conté un concentrado de cerca de 30 peloteros –más o menos la mitad del preseleccionado.

Armando Johnson, director técnico de la escuadra antillana, dijo al término de las prácticas, aún en el terreno, que “la defensa ha sido el talón de Aquiles en los últimos eventos internacionales. Errores puntuales nos han costado partidos decisivos. Es por ello que le estamos dando prioridad a este renglón, sin descuidar por supuesto bateo y pitcheo”.

–¿Cómo ha visto en este inicio el estado de forma de los preseleccionados?

–Para tratarse del primer día bastante bien. Se ve que la mayoría no viene de cero. Aunque sabemos que esto es un proceso que debe ir en ascenso. Además, varios de los que están hoy aquí disputaron los play off de la Serie Nacional 63 a finales del mes de julio, y no ha pasado tanto tiempo.

–¿Es difícil trabajar con solo una parte del grupo?

–Es novedoso y complicado a la vez. Aunque también es cierto que esos que están en ligas foráneas no van a llegar fríos. Incluso nos conviene por el alto nivel de exigencia.

–¿El mejor lanzador del equipo iría de abridor ante alguno de los rivales asiáticos, o saldría en el debut frente a República Dominicana?

–Es una decisión difícil. Nadie tiene duda de que ganar el primer partido es clave. En especial en estos campeonatos una victoria al comienzo es siempre un paso importante. De alguna manera se libera presión. Así que yo le daría la bola al mejor del staff.

Armando Johnson aseguró que si se logra reunir el elenco que se pretende, será un conjunto competitivo. / Giovanni Martínez

Finalmente, el mánager aseguró que “si se logra reunir el elenco que se pretende, será un conjunto competitivo y con calidad en todas las posiciones del campo. De hecho, un dolor de cabeza agradable a la hora de definir a los titulares”.

Recordemos que el grupo inicial de 60 atletas está compuesto por seis receptores, 15 jugadores de cuadro, 14 jardineros y 25 lanzadores, y quedará reducido a 28 el próximo 10 de octubre.

El Premier está previsto para arrancar el 9 de noviembre, y en él participarán los 12 equipos mejor ranqueados del planeta.

Cuba está en el grupo B, que verá acción en Taipéi de China junto a Australia, República Dominicana, Corea del Sur y Japón, además de los anfitriones.

La llave A se estará jugando en México, donde fueron ubicadas las selecciones de Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico, más los locales.

Los dos primeros de cada grupo obtendrán boletos para la Súper Ronda, a disputarse en Japón.