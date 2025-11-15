Ponerse a correr

Marabana se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del año

Cuando este próximo domingo 16 de noviembre 2 969 competidores, 275 de ellos extranjeros, se pongan a correr en La Habana, estará escribiéndose la historia de una nueva edición de Marabana, la número 39.

La cita debe hacer vibrar otra vez el asfalto de varias de las principales arterias de la capital, según se anunció en voz de Carlos Gattorno, su director, quien lo hizo mediante el envío de una grabación audio, pues se encontraba enfermo.

En conferencia de prensa efectuada este viernes en el Salón Solidaridad, del Hotel Habana Libre, se conoció que los corredores -entre los cuales se presentarán varios atletas de nuestro equipo nacional- se lanzarán en cuatro distancias: maratón de 42 Kilómetros (km), media maratón (21 km), 10 km y 5 km. Una convocatoria que, como se lee, alcanza a todos los niveles y expectativas.

Habrá premios. A los ganadores de la maratón (femenino y masculino) se le entregará una bicicleta de montaña (mountain bike), además de una invitación a Varadero para participar en la Media Maratón. También los vencedores de ambos sexos en 21 y 10 km irán al balneario el venidero año, en el mes de abril, cuando tenga lugar dicho certamen.

En definitiva, el recorrido de Marabana contará con salida y llegada en la Avenida Independencia y 19 de mayo, y es el único circuito cubano certificado por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS) y la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF), en ambos casos por sus siglas en inglés.

Contará con 11 puntos de logística, abastecidos para la hidratación y con presencia de equipos de médicos.

Estos son los horarios de las arrancadas:

42 km: 6:00 a.m.

21 km: 6:15 a.m.

5 y 10 km: 7:00 a.m.

Bicicletada: 9:00 a.m.

La reunión con la prensa se aprovechó también para rendir homenaje a Emperatriz Wilson, destacada exmaratonista y actual entrenadora. Medallista de bronce en la maratón de los Juegos Panamericanos La Habana 1991.

Finalmente, fue presentada la convocatoria para la próxima edición de Marabana, que será el 21 de noviembre de 2026.