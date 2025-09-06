Porfía entre el Indio y Angelito

Setenta años atrás, dos relevantes cultores de la poesía popular demostraron su capacidad para improvisar décimas. Libros y fonogramas recogen aquellos versos

Portada del disco realizado por Producciones Colibrí y la Oficina Indio Naborí. Los poetas Alex Díaz y Roly Ávalos interpretan los versos. / facebook.com/oraliturahabana

Disímiles empeños editoriales han venido en tiempos recientes a enriquecer lo publicado en torno a una manifestación literario-musical muy extendida en Cuba. Sus seguidores cuentan ahora con el audiolibro La Controversia del siglo en verso improvisado, elaborado por el Instituto Cubano del Libro, junto con la disquera Producciones Colibrí y la colaboración de la Oficina Indio Naborí. Tales instituciones auspiciaron igualmente la grabación de un disco con el mismo nombre, cuyas voces las aportan los promotores culturales e integrantes del proyecto Oralitura, Alex Díaz y Roly Ávalos.

Pero no son estas las únicas referencias acerca de la porfía poética protagonizada en 1955 por Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí) y Ángel Valiente Rodríguez (Angelito).

Al respecto, la investigadora Maruly Azcuy menciona varias: el folleto Controversia entre Ángel Valiente y el Indio Naborí, impreso ese año y que contiene la primera parte del encuentro. Luego, en la sección Parnaso guajiro, de la revista Panorama, se incluyeron los poemas creados durante la segunda jornada.

Gracias a la labor de Maximiano Trapero y del Centro de la Cultura Canaria, radicado en Las Palmas de Gran Canaria, en 1997 se imprimió el volumen Décimas para la historia. La Controversia del siglo en verso improvisado, un “bellísimo libro ilustrado”, en el cual se reunieron los cinco temas debatidos.

Ya en 2004, Letras Cubanas preparó una edición de esa obra. Y en 2011 Bis Music presentó el fonograma Concierto de las multitudes, acompañado por un documental.

A lo anterior se suman las tres ediciones de La Controversia del siglo entre el Indio Naborí y Angelito Valiente, a cargo de SurEditores.

Aquella disputa fraternal tuvo lugar en dos momentos. El inicial transcurrió en el teatro del Casino Español de San Antonio de los Baños, el 15 de junio. Acudieron más de 2 000 personas. Muchas debieron permanecer fuera del recinto. El mano a mano comenzó cantándole al amor. Le seguirían improvisaciones alusivas a la muerte y a la libertad. Los contendientes quedaron empatados.

El estadio Campo Armada, en San Miguel del Padrón, acogió el desempate, el 28 de agosto. La cifra de concurrentes ascendió a más de 10 000. Antes del plato fuerte cantaron otros repentistas de renombre. Para la ocasión, los jueces –prestigiosos poetas– eligieron dos asuntos: el campesino y la esperanza. El trofeo pasó a manos de Jesús Orta Ruiz.

Además de ofrecer todas las décimas de la controversia, el volumen incluye textos que la valoran y narran cómo transcurrió. / Cortesía de SurEditores

Emociones e intelecto

Sobre los versos nacidos durante la porfía, Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura, opina: “El Indio Naborí era un hombre culto. Se alimentó de prácticamente lo mejor de la poesía en lengua española”. Aprendió de escritores vinculados con la cultura popular; por ejemplo, Lorca. Al mismo tiempo apeló al conocimiento de su entorno territorial y familiar, a cómo su propio padre empleaba el idioma poético, la metáfora. Todo eso “él lo inserta en la controversia, así su público, el cual incluso puede ser analfabeto, se identifica” con lo declamado. “La gente no sabe que por ahí anda Góngora o Quevedo, pero siente que algo la está estremeciendo”. También Angelito Valiente logra despertar en los oyentes esa sensibilidad.

Virgilio López Lemus comparte el parecer de su colega: “Los textos de la Controversia del siglo no son solo fruto de la improvisación inteligente de dos decimistas de alto rango, sino que resisten el análisis de cualquier filólogo, el trabajo del crítico literario”.

Además, el estudioso asegura que dicha controversia representa el pináculo del crecimiento de la décima improvisada a lo largo de media centuria y se erigió en paradigma para las etapas posteriores. Según sus palabras, “a principios del siglo XX surgió un movimiento dentro de la improvisación distinto al existente en el XIX”. Los repentistas se dieron cuenta de que si querían convertir su actuación en un espectáculo debían “vestirse correctamente y elevar la calidad de esa décima, porque el público receptor era mucho más amplio; necesitaban la danza, el famoso zapateo, un presentador y personas capaces de transcribir lo que ellos improvisaban.

“Poco a poco aquel espectáculo se fue transformando en un hito nacional”. La llegada (en 1922) y consolidación de la radio posibilitó a “todo el país, de Oriente a Occidente, escuchar a los grandes improvisadores de la época”. Alrededor de los años 30 y 40 “aparecieron los llamados bandos: el lila, el azul, el rojo… que competían entre sí”.

Junto con los expertos mencionados, el investigador Fidel Orta, hijo del Indio Naborí, integró el panel-homenaje realizado en la Biblioteca Nacional José Martí con el propósito de conmemorar el aniversario 70 de la disputa poética. Allí comentó: “Naborí y Valiente se complementaban de forma orgánica, uno era sereno y el otro explosivo, casi volcánico (Angelito). El binomio ideal para alcanzar mayores impactos como parte de la puesta en escena. Ambos eran sumamente rigurosos en el tratamiento de los temas. La propia vida los convirtió en hermanos; unidos, además, por la militancia política, la conciencia de clase y el compromiso social”.

Jesús Orta Ruiz obtuvo el galardón en el estadio de Campo Armada. / cubadebate.cu

En la Controversia del siglo “se unen el portador vivo de la tradición y el académico, el guateque y el salón universitario; no hay contradicciones entre el trovador y el hombre de letras”. Rendirle honores a ese suceso “es honrar la poesía popular cubana, tanto la oral como la escrita”. Debemos divulgar lo que están haciendo los jóvenes poetas, el trabajo de Oralitura y diversas instituciones en el país. Igualmente, los aportes de escritores pertenecientes a generaciones precedentes.

Resulta esencial “redimensionar en su justa medida la poesía que singulariza y define al pueblo de Cuba”. Estudiarla, explicarla, llevarla a centros laborales, escuelas, universidades, resaltarla en las comunidades. Solo así “uno logra preservar nuestra cultura”.