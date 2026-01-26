Ráfagas azules en el Latino

Declaraciones a BOHEMIA de Guillermo Carmona y Osmel Cordero, directores técnicos de Industriales y Mayabeque, tras la victoria dominical de los Leones ante los Huracanes 8-4

El enfrentamiento Industriales versus Mayabeque nos dejó otros tres partidos de alta tensión en La Habana, durante la continuación de los cuartos de final de la Serie Nacional 64.

Ya había sido así en la geográficamente cercana Mayabeque. Y es que estos dos elencos, más que compartir frontera, se conocen, rivalizan, pelean…

La jornada de este domingo no fue diferente. La victoria de Industriales 8-4, en un juego que se mantuvo empatado hasta el octavo inning, encendió a los cerca de 10 000 aficionados -de ambos bandos, rojos y azules- presentes en el Coloso del Cerro.

Una vez concluido el compromiso y con el pareo (3-2) a favor de los azules, me acerqué tanto a Guillermo Carmona como a Osmel Cordero, directores técnicos de Industriales y Mayabeque, respectivamente.

Carmona: «Logramos una victoria importante, pero aún no hay nada decidido. Tenemos que ir a buscar el sexto juego allá para tratar de no extender más el play off y sabemos que no será fácil. Además, respeto lo hecho por Mayabeque, han dado pelea en cada uno de estos cinco juegos».

Cordero: «Para nosotros ahora se trata de cada entrada, cada out. No hay mañana. Revisaremos lo que nos salió mal e iremos por dos victorias en casa. A la afición quiero decirle que confíe y llene las gradas como siempre. Esto no se ha acabado aún».

Ambos mánagers me confirmaron también sus abridores para ese crucial sexto choque. Serán los derechos Remberto Barreto, por los Leones, y José Ignacio Bermúdez, por los Huracanes.

Otros resultados

También hubo actividad en otras tres sedes. Este domingo fue un día cargado de pelota en nuestro país. Entre lo más importante, Matanzas liquidó por cuarta salida consecutiva a Sancti Spíritus, ahora con pizarra de 8-4, y como apuntaban la mayoría de los pronósticos es el primer clasificado a las semifinales.

En tanto, Las Tunas derrotó a Villa Clara 9-1 e igualó las acciones a dos éxitos por bando. Mientras, Artemisa se colocó a una rayita de eliminar a Holguín, tras vencerles 12-10 y dominar el pareo (3-1).

Este lunes continúan los cuartos de final con los quintos partidos entre Las Tunas y Villa Clara, así como Artemisa y Holguín.

Finalmente, Industriales y Mayabeque regresarán al ruedo el venidero martes, en el Nelson Fernández, de San José de las Lajas.