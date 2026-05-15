Resultado de una agresión injustificada

Teherán creó soberanamente un organismo encargado de cobrar peaje a los buques para cruzar el paso marítimo de Ormuz. EE. UU lo militariza

El mundo amaneció en febrero de 2026 con una nueva guerra de rapiña, y en consecuencia los agredidos se defienden: el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos esenciales de disputa, carta jugada por la República Islámica de Irán en esa respuesta a la agresión no provocada de los Estados Unidos e Israel.

Pero verlo únicamente de esta manera es un facilismo de interpretación de los acontecimientos derivados en Asia Occidental. Según las autoridades iraníes, incluso las de Omán, este camino clave para el tránsito de mercancías y muy especialmente de combustible está en los límites de su jurisdicción y entonces le corresponde su administración. La postura de Washington ha sido la de intimidar con el envío de naves de guerra y exigencias de una coalición internacional de apoyo.

En esa tozudez de las partes es imposible hallar soluciones, es cierto. Sin embargo, jamás debe olvidarse ni un segundo que la nación persa es la agredida, y que su plena existencia depende de las acciones y firmeza con la cual sea capaz de defenderse. Y en esa visión holística de las cosas es posible asegurar que la guerra en Irán nos compete a todos. En ese punto China está abocada a encontrar soluciones de cara a una paz perdurable.

El 11 de mayo de 2026, Rahmani Fazli, embajador iraní en Beijing, en su cuenta de la red social digital X manifestó la voluntad de su país de analizar seriamente las propuestas chinas, elementos presentes durante las conversaciones entre los cancilleres de ambos Estados. El diplomático subrayó cómo el plan propuesto por el mandatario chino, Xi , resalta la necesidad de fomentar la colaboración, la cohesión y el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y el desarrollo no solo en el Golfo Pérsico, sino también en todo el Medio Oriente.

La propuesta china no está desencaminada, partiendo de la raíz del problema: suscitar la coexistencia pacífica, respetar la soberanía de los países, sostener el estado de derecho a nivel internacional y coordinar el desarrollo con la seguridad. Aunque para lograr el establecimiento de una coexistencia pacífica en la región levantina es necesario el compromiso de todos, y ello contempla a los Estados Unidos e Israel. Con pretextos espurios de un Programa Nuclear bélico inexistente, Donald Trump apoyó la aspiración geopolítica del genocida primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la hasta ahora fracasada aventura contra Irán.

Si bien los involucrados han sufrido pérdidas materiales y humanas, Teherán maneja con solidez la carta del Estrecho de Ormuz: La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha proyectado unas predicciones sobre la deriva del combustible. El organismo calificó la situación de “shock sin precedentes” para la oferta energética global.

Han calculado para los venideros meses de este año la oferta de 1.78 millones de barriles diarios inferior a la demanda total, una revisión drástica respecto al informe de abril, donde se había proyectado un superávit de 410 mil barriles diarios. La agencia de noticias de Irán, IRNA, da conocer el informe donde se sostiene que, como consecuencias de la guerra, se reducirá la oferta en unos 3.9 millones de barriles diarios, muy por encima del millón y medio estimado anteriormente.

Y en el lado de esta ecuación faltan las estimaciones sociales del fenómeno; allí desde el cual el ciudadano común ve encarecer la vida. Sería muy deseable los contendientes se pongan definitivamente de acuerdo, y se entienda de una vez cómo intentar destruir la soberanía de los pueblos, en cualquier lugar del mundo, impacta en la soberanía y vida de la humanidad en su conjunto.